Obama hará el lunes en Chicago su primer acto público tras dejar el poder

El expresidente de EEUU Barack Obama hará el próximo lunes su primer acto público después de dejar el poder en enero, una conversación en la Universidad de Chicago dedicada a animar a los jóvenes a implicarse más en política, informó hoy su oficina en un comunicado.

El demócrata Obama, que el pasado 20 de enero cedió el poder al republicano Donald Trump, visitará la universidad en la que fue profesor de Derecho Constitucional durante más de una década para mantener "una conversación sobre la organización comunitaria y la implicación cívica" con "jóvenes líderes" de Chicago (Illinois).

"Este acto forma parte del objetivo de Obama en su post presidencia de alentar y apoyar a la próxima generación de líderes que quieren fortalecer a las comunidades en todo el país y en el mundo", indicó su oficina.

Desde la investidura de Trump, Obama ha mantenido un perfil bastante bajo y acaba de regresar de unas largas vacaciones en la Polinesia Francesa en las que estuvo acompañado, según medios estadounidenses, del actor Tom Hanks, el cantante Bruce Springsteen y la estrella televisiva Oprah Winfrey.

El exmandatario está escribiendo un libro de memorias y apenas se ha pronunciado sobre las medidas de su sucesor en el poder, con la excepción del veto contra ciertos inmigrantes y musulmanes impuesto por Trump en enero y suspendido después por un juez, sobre el que Obama alertó que ponía en peligro "los valores estadounidenses".

No obstante, según informa hoy el diario The New York Times, Obama tiene una serie de actos preparados para el próximo mes, entre ellos varios discursos privados en Estados Unidos y Europa.

Barack Obama tiene previsto recibir el 7 de mayo un premio de la fundación de la biblioteca presidencial de John F. Kennedy y viajará en mayo a Italia para dar un discurso en la Cumbre Global de Innovación Alimentaria sobre el efecto del cambio climático en las provisiones de alimentos.

El 25 de mayo, según el Times, Obama dará un discurso en la Puerta de Brandenburgo en Berlín junto a la canciller alemana, Angela Merkel, que fue una de sus aliadas más cercanas durante su presidencia.