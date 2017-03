Otegi espera que España y Francia no obstaculicen el desarme definitivo de ETA

El portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha esperado que los Estados español y francés "no pongan obstáculos" a un desarme "definitivo integral" de ETA y ha pedido la implicación de los Gobiernos vasco y navarro para que "este capítulo se cierre de forma ordenada".

En rueda de prensa en San Sebastián, Otegi ha realizado una "primera declaración de urgencia" de la información hecha pública por 'Le Monde', en la que se asegura que ETA pretende desarmarse totalmente el 8 de abril. A este respecto, ha reconocido que le concede "toda la credibilidad y veracidad", porque "se pone en boca de un representante de los artesanos de la paz" y porque "ha sido pública la relación que estos artesanos han tenido con la organización ETA" que "depositó" en ellos y en la sociedad civil "la responsabilidad de su desarme integral".

Para el portavoz de la coalición soberanista y "para el conjunto de la población de este país", este anuncio es "una buena noticia, esperada largo tiempo", que espera "se desarrolle hasta el final y de manera integral".

"Tenemos la satisfacción de poder decir que la izquierda independentista por medio de mi persona y de otras personas hemos insistido en los últimos meses y en las últimas semanas en que estábamos trabajando y seguimos trabajando para que la paz se consolide en ese país y hemos dicho, muchas veces, que esa es una labor de mero apoyo político y que siempre hacemos ese trabajo con total discreción", ha afirmado.

A ello ha añadido que "hoy podemos decir, una vez más, que nosotros no decimos las cosas por decir, que nosotros no prometemos cosas que no vayamos a hacer y que, por tanto, ese trabajo va a rendir frutos también en el tema del desarme".

Además, ha apuntado que, por una parte está el desarme "operativo" en el que EH Bildu no están implicados, porque "corresponde a los artesanos de la paz", pero en la coalición soberanista han estado "informados de las cosas que iban a pasar" y han mostrado su "apoyo" y han acometido "las gestiones, a nivel internacional, que nos han pedido para poder facilitar que esto se pueda producir".

Por otro lado, ha esperado que "esta vez sí, el proceso de desarme sea total y que esta vez sí el proceso de desarme sea integral", de manera que "se lleve hasta el final y hasta sus últimas consecuencias".

"Esperemos que sea así con la participación de la sociedad civil, con la monitorización de la comunidad internacional y con la implicación de las tres administraciones de nuestro país, Gobierno vasco, Gobierno de Navarra e institución de Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa", ha sostenido.

"Creemos que eso es lo que pide este país", ha añadido. Además, ha señalado que desde EH Bildu pueden hacer, "con una cierta autoridad moral", un llamamiento a que "todo el mundo esté a la altura del momento histórico y del reto que se nos presenta, a la altura de la gran ventana de oportunidad que se nos ofrece a este país", para que "al final el desarme se produzca en un breve periodo de tiempo".

Por ello ha pedido que "todo el mundo sea capaz de anteponer los intereses de país a los intereses propios de cada partido y cada individuo y que todo el mundo sea capaz de comprometerse en un proceso ilusionante que es lo que espera este país".

"Este país espera que se cierre ese capítulo de manera ordenada, verificada y a la altura de las circunstancias que exige el sentido común y los estándares que en otros procesos se han planteado en la comunidad internacional", ha incidido.

Otegi también ha opinado que "esto se podía haber hecho antes si no hubiese dos estados empeñados, y siguen empeñados, en que este proceso se hubiese desarrollado". En este sentido, ha criticado que los estados español y francés han puesto "permanentemente obstáculos" al desarme de ETA y frente a ello ha apuntado que la "tardanza" en el mismo "es fruto de dos estados que se empeñan en impedir que haya una organización como ETA que se pueda desarmar".

El portavoz de EH Bildu ha sostenido que "la implicación de la sociedad civil es consecuencia de que hay dos estados que han renunciado a sus propias responsabilidades" y que "no quieren, de ninguna manera, que se produzca un escenario en el país con una ETA absolutamente desarmada y han puesto todos los obstáculos e impedimentos para que eso no pudiera suceder".

"No esperamos gran cosa de los gobiernos, no esperamos que ayuden a que este proceso se pueda desarrollar hasta el final, pero al menos pensamos y queremos pensar que no pondrán obstáculos añadidos a una noticia, a un acontecimiento histórico que va a marcar un antes y un después en el país", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que la izquierda independentista vasca "seguirá trabajando para que eso se lleve hasta el final".

Sociedad civil

Preguntado por los periodistas sobre cómo podría escenificarse ese desarme, Otegi ha señalado que no lo saben "en concreto", porque "es un diseño" que no van les corresponde, sino que "corresponde a la sociedad civil". "En cualquier caso me parece que no deberíamos adelantar acontecimientos", ha indicado.

Además, ha incidido en que "la noticia sustancial hoy es que existe un plan concreto en fechas determinadas para que ETA deje de ser una organización armada y pase a ser una organización absolutamente desarmada".

En este contexto, ha esperado que "ese proceso se produzca sin grandes sobresaltos y que se produzca con la implicación de las instituciones vascas, la monitorización de la comunidad internacional y la implicación de la sociedad civil vasca".