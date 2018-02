La PAH recaba apoyos en Europa a su ley de vivienda ante el temor al veto del PP

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca está recabando apoyos a su ley de vivienda también fuera de España ante el riesgo de que el PP vete la iniciativa en el Congreso e impida que se debata. Una veintena de activistas de 11 comunidades autónomas se ha reunido este miércoles con eurodiputados españoles que han firmado un documento de respaldo a la tramitación. Los eurodiputados populares también han sido invitados al encuentro pero no han dado respuesta ni han asistido.

Representantes de Podemos (Miguel Urbán y Tania González), IU (Javier Couso y Rosa López), Iniciativa Per Catalunya Les Verts (Ernest Urtasun), Equo (Florent Marceselli), Compromís y ERC (Jordi Soler) han rubricado el apoyo por escrito para que "la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda de la PAH" se desarrolle con "máxima urgencia". No así los socialistas que, aunque han estado presentes en la reunión y han manifestado su apoyo al debate de la ley, han rechazado poner su firma en el documento por "una norma interna de no dar órdenes a otros parlamentos (en referencia al Congreso)".

"Es una ley en la que estamos de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero c onsideramos que es bueno que se pueda debatir y cada grupo meta las enmiendas", ha justificado en la reunión la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero. En Madrid, el grupo socialista tampoco quiso rubricar un documento parecido ni hacer el registro conjunto ( las proposiciones de ley solo pueden hacerlas entrar los grupos). pero sí respalda, dice, la calificación de la iniciativa para que tome en consideración en el Parlamento.

Riesgo de veto del PP

Ante la ausencia del PP en la reunión, varios activistas de la PAH se han presentado en el despacho del eurodiputado Esteban González Pons, que no se encontraba en la oficina en ese momento. En estas semanas la plataforma ha iniciado una campaña de presión que incluye manifestaciones como la que está convocada para el próximo sábado en Madrid y que concluirá frente a la sede del PP en la calle Génova.

"V amos a las sedes del PP y Ciudadanos para que puedan escuchar a las familias afectadas. El mínimo democrático es que la ley se debata en el Congreso. Sabemos que no lo tenemos fácil porque el PP está entrando en un deriva muy peligrosa para toda la ciudadanía", ha denunciado el portavoz Luis Sanmartín.

La plataforma cuenta con que el PP puede vetar la proposición de ley hasta el 16 de marzo con el argumento de que "afecta a los presupuestos". "No afecta en absoluto porque responsabiliza a los responsables. En todo caso, hemos incluido una disposición que dice que cualquier medida que pudiera afectar a los presupuestos ya aprobados, se aplique con cargo a los próximos", ha concretado Sanmartín en la reunión con los eurodiputados. Se trata nuevamente, dice la PAH, de exigir al PP y al Gobierno que deje de bloquear la ILP que registraron en 2013 en el Congreso con el apoyo de más de un millón de firmas. El PP la admitió a trámite pero después la descafeinó y terminó en vía muerta.

"El derecho a la vivienda sigue siendo un problema sin resolver en España. Los desahucios siguen existiendo. Cada día se producen 170 desahucios y miles de hogares sufren la pobreza energética. Tenemos un Gobierno que continúa impidiendo que esto se solucione y que nos avergüenza", ha dicho la también portavoz Soledad Sacristán. "Detrás de cada dato hay una vida en juego, una vida que se frustra, un hogar que se queda en la calle", ha añadido en la rueda de prensa posterior a la reunión, que se ha dado conjuntamente con los europarlamentarios.

"Venimos al Parlamento Europeo para demostrar la falla democrática del Estado español y el PP aquí nos da un silencio, como en Madrid", ha apuntado después Sanmartín. L a PAH denuncia un descenso del 63% desde 2007 en el presupuesto público dedicado a vivienda. "Todas las reformas del PP, relacionadas solo con los deudores hipotecarios, no han sido capaces de solventar la realidad de las familias afectadas. Solo han llegado a un 1%", ha señalado.

Poner coto a la subida de los alquileres

La proposición de ley iniciada por la PAH incluye, además de demandas históricas de los colectivos antidesahucios (como la dación en pago retroactivo, que no se produzcan desahucios sin alternativa o medidas contra la pobreza energética), que se realoje temporalmente a las familias en situación de emergencia en pisos vacíos de la banca, una regulación de los precios de los alquileres y el incremento del parque público de vivienda. "Planteamos cómo crear índices de referencia para el alquiler con intermediación de los municipios y cómo crear un parque público de vivienda en un país con 3 millones de viviendas vacías. Por eso es fundamental que la ley se tramite", ha apuntado otro activista, Paco Morote.

La plataforma denuncia que el Gobierno ha ido tomando medidas "a cuentagotas" obligado por las sentencias europeas. " De las del TJUE no ha habido ni una favorable al Estado español. Cada una se ciñe a la demanda en concreto. La gente va recuperando derechos a cuentagotas. La sentencia siguiente le puede generar un derecho que no ha tenido en cuenta en su proceso", ha añadido Morote, que ha subrayado la "saturación" los juzgados especializados en cláusulas suelo.

La PAH también ha denunciado cómo el Gobierno "ha puesto en marcha toda la maquinaria del Estado cuando se han llevado decretos y leyes a parlamentos autonómicos". Las de Catalunya, Comunitat Valenciana o Murcia han sido recurridas por el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional.

"Creemos que con esta ley viene a adelantarse a problemas con los alquileres. Estamos volviendo a la burbuja y vemos cómo eso que nos llevó al desastre viene con ataques renovados y más fuerza en elementos que entonces no vimos", ha dicho el eurodiputado Miguel Urbán, cuyo grupo (Podemos) ha invitado a la plataforma al Parlamento, durante el encuentro. Para ERC sería una "anomalía democrática" que la iniciativa "no se llegara a debatir", ha apuntado Jordi Soler.

Ernest Urtasun, de Iniciativa Per Catalunya Les Verts, ha puesto en valor la regulación de los alquileres. "Es un fenómeno nuevo de la burbuja. No tiene marco legal a nivel europeo y tendriámos que estudiarlo. Deberíamos trabajar desde el Parlamento algún tipo de diálogo con la comisión a ver qué se puede hacer", ha dicho en la reunión. Equo ha resaltado la importancia de las medidas contra la pobreza energética. "Además es fundamental que desarrollemos nuevas propuestas que permitan solucionar aportando solidaridad como las cooperativas de vivienda", ha señalado Florent Marceselli.