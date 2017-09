PNV advierte de que si Rajoy "se excede en las medidas" en Cataluña, "no se dan las circunstancias para hablar" de PGE

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido de que, si el Gobierno central "se excede en las medidas" y no "encauza" las situación en Cataluña, "no se dan las circunstancias para hablar" con el PP de los Presupuestos Generales del Estado.

Además, ha expresado su confianza en que no haya "enfrentamientos" en Cataluña, aunque ha reconocido que "hay un riesgo", ya que la presente "va a ser una semana muy complicada", con el peligro de que "cualquier movimiento pueda resultar excesivo".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha reconocido que en la actualidad política hay "bastante marejada" y ha incidido en que la coyuntura es "complicada" por la situación generada en Cataluña. No obstante, ha advertido de que "los factores tampoco dependen directamente del PNV, ya que otros actores mueven las piezas".

En esta línea, ha valorado que la formación jeltzale "sabe jugar sus cartas y es influyente". Asimismo, y cuestionado por el modo en que el PNV podría actuar de intermediario entre el Gobierno central y la Generalitat, ha indicado que lo haría "en la medida en que quieran los catalanes y en la medida esté dispuesto el Gobierno español".

"No vamos a ser quienes digamos a Cataluña lo que tienen que hacer ya que ellos son los que tienen que ver, pero si en un momento determinado podemos facilitar algunas cosas, estamos dispuestos. En ese sentido fueron las declaraciones ayer tanto del lehendakari como del presidente del PNV", ha advertido en referencia a los posicionamientos dados a conocer este domingo en el Alderdi Eguna.

Esteban ha incidido, además, en que los jeltzales se sienten "cerca del sentimiento del pueblo de Cataluña" y pueden "interpretar lo que está sucediendo". "Quizá podemos ser más imaginativos en cuanto a soluciones, pero siempre que los agentes implicados lo quieran", ha añadido.

En este contexto, ha manifestado que, dentro de la actual dinámica política "tan complicada, todos hablamos con todos y hay comunicaciones que a veces se establecen a través de terceras personas".

"La situación es de enfrentamiento en este momento, pero el pensar que no se habla mas allá de lo que aparece en los medios tampoco es así. Los partidos intercambian mensajes", ha sostenido.

A su juicio, la presente "va a ser una semana muy complicada", con el riesgo de que "cualquier movimiento pueda resultar excesivo" y ha confiado en que "las cosas vayan lo más civilizadamente posible". "Pero con tanto nivel policial que hay en estos momentos los ánimos están bastante excitados en la calle, aunque no he visto tumultos sino multitudes", ha expresado.

Por ello, ha mostrado su confianza en que "la cosa se mantenga", pese a que "hay un riesgo ahí". "Lo que quiero es que no haya enfrentamientos y confrontación, aunque los catalanes son conscientes de ello y saben que una de sus fuerzas son las movilizaciones cívicas y pacíficas", ha expresado.

COMISIÓN EN EL CONGRESO

Por lo que respecta a la comisión parlamentaria impulsada por el PSOE en el Congreso y la posibilidad de que ésta fuera presidida por el PNV, Esteban ha reconocido que los jeltzales serían "una parte interesada en esas discusiones".

De este modo, ha defendido que lo que hay que aclarar en primer lugar es si esa comisión "tiene agua en la piscina", ya que el planteamiento hecho por los socialistas habla de una reflexión del modelo de estado.

"Si es para eso da la sensación de que es una patada a seguir y ganar tiempo. Aquí el problema nacional en estos momentos está planteado en Cataluña, pero también está el tema nacional vasco. ¿Se va a abordar de una vez eso que no se abordó en la Transición?", ha cuestionado.

En su opinión, para que esa comisión tenga sentido tiene que haber una "voluntad manifiesta" de PP y PSOE de "modificar la legislación", ya que de no ser así no tiene mucho sentido tener esperanzas en la comisión".

NO ESTA SEMANA

"Nuestra presidencia en algo que no tienes esperanzas no tiene sentido. Vamos a esperar y clarificar. Alguno tenía prisa de que se constituyera ya, pero creo que sería malo que lo hiciera esta semana", ha sostenido, al tiempo que ha apostado por que "las cosas vayan sucediendo y si sirve para algo que sea después del día 1 de octubre y con la manifestación clara de que habrá agua para discutir del problema real y no difuminarlo en el magma de las autonomías".

Respecto a los planteamientos de Podemos de un marco plurinacional, Esteban ha considerado que la formación liderada por Pablo Iglesias no quiere definirse y "tiene conflictos internos".

"Aquí el problema es el nacional al que no se le buscó encaje. Ellos lo difuminan y lo enfocan en una falta de libertades y quiebra de derechos individuales", ha expresado.

Además, ha reconocido que la asamblea desarrollada este domingo en Zaragoza fue "un acto de Podemos" en el que el PNV quiso participar para mostrar que está dispuesto "a buscar cauces de dialogo".

"Las cosas están poco definidas y temo que hasta después del 1 de octubre no lo van estar. Esperar no quiere decir que vamos a estar con los brazos cruzados, pero no somos los protagonistas de la situación y en un momento en que Madrid y Barcelona están a la gresca como metamos la cabeza igual nos rompen la crisma y tampoco se trata de eso. No podemos convertirnos en representantes del pueblo catalán porque tampoco lo somos", ha detallado.

PRESUPUESTO

En este contexto, ha reiterado que el PNV no está negociando los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ya que "en este momento no nos preocupan absolutamente nada".

"Nosotros nos hemos visto también en algunas situaciones y no hemos visto solidaridades. Por encima de intereses puntuales tenemos unos principios. Veremos cómo se soluciona el tema catalán, pero en esta situación, y si Madrid se excede en las medidas, el ambiente para hablar con PP y Gobierno no será el mas adecuado", ha advertido, para añadir que entre jeltzales y populares no hay "amarra ninguna", aunque "los canales de comunicación los vamos a mantener siempre con todo el mundo".

De este modo, ha recalcado que la actual "no es la situación adecuada para ponernos a negociar presupuestos". "En esta situación ¿cómo vamos a negociar presupuestos? Esto tendrá que encauzarse y adoptar medidas para darle un cauce político. De no ser así no se dan las circunstancias para hablar tranquilamente con el Gobierno", ha afirmado.

Por último, y en referencia a una hipotética moción de censura que desalojara del Gobierno al PP, Esteban se ha cuestionado si PSOE y Podemos se van a poner de acuerdo y ha reconocido que "hoy por hoy no he visto ningún movimiento por parte de ellos".

EH BILDU

Preguntado, asimismo, por las críticas de EH Bildu a la postura que mantiene el PNV respecto a Cataluña, Esteban ha indicado que le hace "mucha gracia que la Izquierda Abertzale se convierta en el paladín del proceso catalán".

"Si hubieran querido eso, ETA no debía haber asesinado nunca y no debía haber estado la izquierda abertzale apoyando la violencia. Cuando van a Barcelona nadie quiere sacarse una foto con ellos. Cuando aparecen en el 'procés' a los catalanes les entran temblores porque les deslegitima que les vean con esa gente que ha apoyado la violencia. ¿De qué van si los que han impedido algo que pudo ser así o similar en Euskadi han sido ellos?", ha preguntado.