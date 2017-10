El PP pide a Puigdemont que renuncie a la independencia ante la "avalancha" de traslados de empresas

El líder del PP en Cataluña, Xavier Garcia Albiol, ha reclamado al presidente del Govern, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, que renuncien al proyecto independentista y a realizar la declaración unilateral de independencia (DUI) ante la "avalancha" de empresas que han trasladado su domicilio social fuera de Cataluña o se informan de cómo hacerlo.

En rueda de prensa este viernes, ha asegurado que este anuncio, que seria de tranquilidad para la población, "no puede esperar ni al lunes ni al pleno del próximo martes" y se ha mostrado preocupado y triste por la situación actual económica y social, que genera inquietud en una parte de la sociedad catalana, que teme por su futuro económico, y ,algunas de ellas, han trasladado sus cuentas.

Ha asegurado que es una situación que se tardará años en superar, porque las empresas que se trasladan son "buques insignias y referentes económicos" que se van por la inseguridad que considera que ha generado el Govern.

Albiol ha defendido el decreto para agilizar la movilidad de las sedes sociales de las empresas aprobado este viernes, porque cree que va a favor de los catalanes y del resto de españoles, y evitará un 'corralito', ha dicho, al permitir que los bancos y empresas que quieren irse puedan hacerlo.

Al ser preguntado por el traslado de CaixaBank a Valencia, ha afirmado que el hecho de que "la entidad financiera catalana y española más importante se vaya de Cataluña, a algunos les tendría que hacer reflexionar" sobre cómo han estado engañando a las personas, ha dicho, y ha considerado que Junqueras y Puigdemont son responsables de los recientes traslados.

Albiol ha afirmado que aunque la DUI no está dentro del orden del día del pleno del Parlament del próximo martes, la ley del referéndum no considera necesaria una votación explícita porque toma el resultado del 1-O, pero no pueden anularlo porque el redactado es ambiguo.

"Creemos que nos intentan engañar con este enunciado ambiguo, pero no lo conseguirán", y en caso de que alguien plantee votar una DUI no participarán porque sería ilegal, pero tampoco callarán, ni ellos ni las personas que se han convocado a las puertas de la institución.

El líder del PP catalán ha asegurado que tiene la certeza de que dentro del PDeCAT no solo hay personas que tienen dudas, sino que "literalmente no quieren dar apoyo a este proyecto", y ha dicho que es una lástima que el conseller Santi Vila no se pronunciara antes.

MAS Y TRAPERO

A preguntas de los periodistas, ha afirmado que las declaraciones del expresidente de la Generalitat Artur Mas sobre la imposibilidad de realizar la independencia son un "auténtico escándalo", y ha añadido que tendría que darle vergüenza haber estado cinco años caldeando el ambiente y faltando al respeto a los que no son independentistas, según Albiol.

Ha asegurado que lo que ha dicho Mas se lo decían en privado miembros del PDeCAT, y que cinco años después se ha demostrado que el PP estaba en lo cierto, en que no se puede realizar una independencia.

Al ser preguntado por la declaración de este viernes ante la Audiencia Nacional del jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha considerado que dado que se ha mantenido su imputación, debería "renunciar, aunque sea temporalmente", a su cargo y no seguir al frente mientras dura el procedimiento judicial, sin poner en riesgo la imagen del cuerpo.

En caso de que no lo haga, ha considerado que el conseller de Interior, Joaquim Forn, debería apartarlo de la jefatura hasta que se aclare su futuro judicial, aunque ha añadido que no confía en la figura de Forn.