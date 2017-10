El PP pide a Trapero cumplir la ley: "Y si no, debería irse a su casa y dimitir por decencia y dignidad"

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, un día después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya retirado el pasaporte a Trapero y le haya solicitado que se persone cada 15 días en un juzgado, medidas cautelares por su actuación en las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre durante la concentración independentista ante la sede de la Consejería de Economía de Cataluña.

"Es muy triste ver al jefe de los Mossos sometido a la acción de la Justicia", ha enfatizado Hernando, para añadir que debería ser el primero en cumplir con la legislación y en acatar con las resoluciones judiciales. "Y si no está en condiciones de hacerlo, cuando se es el jefe de los Mossos, lo que tiene que hacer es irse a su casa y dimitir por decencia y por dignidad", ha proclamado.

Más contundente se ha mostrado el presidente del PP catalán, Xavier García-Albiol, que ha pedido directamente a Trapero que de "un paso al lado" y deje de liderar los Mossos. A su entender, las medidas decretadas por la juez dañan gravemente la imagen personal del cuerpo policial autonómico y la del propio Trapero.

¿CONTROLAR LOS MOSSOS CON EL ARTÍCULO 155?

Ante la posibilidad de que el Gobierno, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, opte por controlar los Mossos, Hernando ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hará las propuestas que sean "oportunas" y "concretas" para "mantener" las entidades de autogobierno que hay en Cataluña, si bien ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene "una oportunidad" para no utilizar ese precepto constitucional.

"Espero que aproveche esa oportunidad. Me temo que no lo va a hacer, conociéndole, me temo que no lo va a hacer", ha resaltado. Según Hernando, tanto Puigdemont como su vicepresidente, Oriol Junqueras, deberían pensar en este momento es en el bien de los ciudadanos de Cataluña porque la "fragmentación, confrontación y división" que ha generado es "algo que pasará a los anales de la historia". "Dudo mucho que las próximas generaciones alguna vez le perdonen", ha exclamado.