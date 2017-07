El PP usa la investigación en el Senado para sembrar dudas sobre la financiación de Podemos y Ciudadanos

El PP ha aprovechado su soledad en la comisión de investigación de los partidos políticos que ha creado utilizando su mayoría absoluta en el Senado para sembrar dudas sobre las cuentas de Podemos y Ciudadanos. El portavoz conservador, Luis Aznar, ha insinuado, sin pruebas, que algunos contratos del Ayuntamiento de Madrid revierten en las cuentas del partido de Pablo Iglesias. También ha embarrado la comparecencia del responsable de finanzas de Ciudadanos, quien ha admitido que se han detectado "errores" y que el PP ha aprovechado para definirlos como "irregularidades".

La primera sesión de comparecencias, a las que están citados los tesoreros de PSOE, Podemos y Ciudadanos a propuesta del PP, ha comenzado con el plantón de esas tres formaciones –y de ERC y PNV que ni siquiera han asistido– en señal de protesta. Han asegurado que no volverán a participar en una comisión que han calificado de "farsa" y de "causa general" contra los partidos.

Mientras en el Congreso comparecían los extesoreros del PP que tuvieron responsabilidad en las cuentas del partido que está investigado por su financiación ilegal, en el Senado desfilaban los responsables de Podemos y Ciudadanos (esta tarde lo harán los dos exgerentes del PSOE) y el PP aprovechaba para sembrar las dudas sobre las finanzas de esas dos organizaciones.

"Tenemos la duda más que razonable de que, a través de contratos municipales donde gobiernan solos o en compañía de otros se están produciendo situaciones que ponen en duda que no sean ustedes los que reciben el dinero", le ha espetado Aznar al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos. El portavoz del PP ha hablado en concreto del Ayuntamiento de Madrid: se ha referido a la polémica sobre el Open de Tenis o la adjudicación de las obras de la calle Galileo.

"La señora Carmena tiene mucha costumbre de trocear contratos para no superar el máximo que dice la ley", ha cuestionado Aznar sobre la alcaldesa de la capital. "C omo son de Podemos están protegidos por todos los dioses del cielo. Nos da que dudar de que puede haber alguna fórmula ilegal que parte de esos dinero reviertan al partido", le ha dicho ante la mirada atónita del responsable de las cuentas, que le ha preguntado: "¿Me está diciendo que estamos cometiendo una ilegalidad?".

"Si usted me dijese pues sí esos contratos nos revierten al partido estaría reconociendo una ilegalidad, que no lo va a hacer; pero entienda que el resto de los mortales tengan la duda de que esto se pueda producir en Podemos". "No. Le digo que no porque esos contratos son ajenos a Podemos. Todas nuestras cuentas están auditadas", ha contestado rotundamente De Frutos.

Venezuela e Irán

El portavoz del PP también ha sembrado dudas sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Venezuela a través de la Fundación CEPS en la que participaban dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias o Iñigo Errejón. El responsable de las cuentas se ha remitido al archivo de la denuncia presentada sobre ese asunto.

Aznar también ha cuestionado el sistema de crowdfunding de Podemos sembrando dudas sobre si el carácter de las donaciones son finalistas. "¿No le parece que lo que están haciendo es un blanqueo de dinero? ¿Lo podría encontrar lógico y razonable?", le ha preguntado: "No, para nada. Estamos hablando de un delito muy grave –le ha recordado De frutos–. Todos estos datos los tiene el Tribunal de Cuentas".

El portavoz del PP ha sacado a relucir incluso que el teléfono de Pablo Iglesias "lo paga Irán" dado que estaba a nombre de la empresa de Hispan TV, canal del que Iglesias es colaborador. Al final del interrogatorio –que se ha prolongado durante 50 minutos a pesar de que el orador del PP tenía adjudicados tan solo diez– el tesorero de Podemos le ha reprochado que utilizara en esa comisión elementos que nada tienen que ver con la financiación del partido.

El PP se ha quedado convencido de que Podemos ha reconocido "irregularidades" de financiación ya que, según ha explicado, el crowdfunding no está recogido en la ley. También le ha afeado al responsable de las cuentas de Podemos que presuman de que sus parlamentarios solo cobran tres veces el salario mínimo interprofesional pero que haya "condicionantes" que puedan hacerles ganar más de esa cifra.

También los conservadores han atacado a Ciudadanos y han acusado a la formación de Albert Rivera de incurrir en "irregularidades". "Es curioso que un partido que predica y parece que lleva la bandera de la limpieza y nos fustiga a todos cada día sea el que comete el 67% de las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas". "Él dice que son errores cuando son ilegalidades", ha expresado Aznar tras la declaración del responsable de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado.

El PP: "Los errores de Ciudadanos son ilegalidades"

Aznar le ha sacado en primer lugar la estructura de franquicia que creó Ciudadanos para cobrar servicios a los grupos municipales que reveló eldiario.es. Cuadrado ha admitido que hay un "problema" con el traspaso de fondos. El portavoz del PP también le ha recriminado que pagara el alquiler y las obras de su sede en Huelva con dinero de la Diputación. "Cuando se ha detectado un error se ha revertido", ha defendido el responsable de las cuentas.

El conservador también ha afirmado que "en Ciudadanos existe la práctica de que los candidatos paguen o contribuyan a pagar las campañas a través de las empresas de los familiares". Ha puesto el ejemplo de la localidad de Elda. "Si se ha cometido un error habremos tomado medidas. No me puedo hacer responsable de todo", ha respondido Cuadrado.

El PP ha presumido de haber revelado las "irregularidades" de esas dos formaciones –a falta de que comparezcan los exgerentes del PSOE– y se ha felicitado por la existencia de esa comisión de investigación en el Senado que rechazan el resto de grupos por considerarla un "ventilador" y una "farsa" con la que el PP quiere "tapar sus vergüenzas".

"Esta comisión no es que sea necesaria, es que va a convertirse en imprescindible", ha dicho Aznar, que ha asegurado que el objetivo es encontrar los fallos para modificar la legislación. Sin embargo, por el momento no se ha citado a nadie del PP porque consideran "absurdo" que se repitan las comparecencias que ya están teniendo lugar en el Congreso, aunque se ha mostrado abierto a que se produzcan. La oposición ya ha anunciado que abandona la comisión.