Ángel Sanchís: "Yo organizaba cenas y recaudaba dinero para Fraga"

El extesorero del PP Ángel Sanchís ha explicado este jueves que durante un tiempo se dedicó a organizar cenas que tenían como objetivo buscar financiación para el partido, y bajo las órdenes de Manuel Fraga. "Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra", ha relatado.

En su comparecencia en la comisión que investiga la financiación del PP ha explicado que en sus orígenes, Alianza Popular apenas tenía fondos. "No teníamos un duro, estábamos en la indigencia, yo pagaba la luz muchos meses", ha añadido. A preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado que los donantes no eran siempre empresarios: "Eran donaciones generales, no solo de empresarios, había mucha gente".

"Entonces teníamos muy poco poder, quienes recibían dinero era quienes estaban en el poder, el PSOE y otros", ha añadido. Cuando conseguía las donaciones privadas en las cenas a las que acudía con Fraga, luego tenía que compensar a los donantes, aunque inicialmente no ha explicado cómo: "Eran favores que yo pedía, luego me pasaba años devolviendo esos favores".

A preguntas de Mikel Legarda, del PNV, ha aclarado que no eran favores del partido, sino que había quien, en su etapa al frente de un banco, le pedía facilidades para obtener un crédito a cambio de haber donado dinero al PP.

Sanchís se ha referido también a otro método de financiación que también ha reconocido Rosendo Naseiro durante su comparecencia: el envío masivo de cartas pidiendo dinero. Se enviaron "cientos de miles de cartas" a través de una agencia de publicidad pidiendo donativos, y obtuvieron una buena respuesta. Ha reconocido que con ese dinero rebasaron el límite electoral, "como todos los partidos".

Durante su comparencia, ha reiterado varias veces que se arrepiente de su paso por la política. Sanchís fue juzgado por el caso Naseiro, y ha asegurado que esa circunstancia le permitió dejar sus cargos en el PP y el Congreso: "Para mí fue una liberación, gracias al caso Naseiro dejé de estar en política".

Así, ha afeado al PP que nunca le hayan dado las gracias por colaborar en el nacimiento y financiación del partido. "Me dejé millones, me dejé 10 años de mi vida y nadie me ha agradecido nada", ha dicho dirigiéndose a la bancada del PP.

La caja B "me suena a chino"

Al igual que su predecesor en la comisión, Sanchís se ha negado a hablar de los detalles del caso Naseiro. A pesar de la insistencia del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha negado a hablar de las conversaciones que le implicaron en el caso de financiación ilegal porque fue absuelto y esas grabaciones "fueron manipuladas".

Como Naseiro, ha dicho desconocer que existió una contabilidad paralela: "todo eso me suena a chino". "Bárcenas jamás me dijo que hubiera una contabilidad paralela, y mire si tenía amistad con él, jamás me contó eso, me quedé sorprendido cuando aparecieron esos temas", ha añadido.

Durante la intervención de Joan Tardá, ha asegurado que ningún empresario intentó "corromperle", y que tampoco conoce a nadie que se dejara corromper durante su época en el PP.

Durante su comparecencia, Sanchís ha asegurado que los políticos "que venían de la dictadura eran mejor que los actuales" y que él no les vio "ninguna deshonestidad". Cuando Tardá le ha preguntado si tras el Franquismo "hemos ido a peor", ha respondido que prefería no contestar a esa pregunta.

En el intercambio con Tardá ha elogiado la figura de Fraga ante las crítica del portavoz catalán: "demostró ser un gran demócrata, un gran español y un gran patriota".