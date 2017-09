PSE ve "un error absoluto suspender la autonomía catalana" y advierte de que haya o no referéndum "el problema seguirá"

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha considerado que sería "un error absoluto suspender la autonomía catalana" y ha advertido de que, haya o no referéndum, "el problema seguirá".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Andueza ha afirmado además que "queda mucho trabajo" por delante en la ponencia de autogobierno, aunque cree que esta legislatura se podrá tener "un texto encima de la mesa".

Cuestionado por la situación que se vive en Cataluña, el dirigente socialista ha manifestado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es "el único que ha puesto sobre la mesa una vía de solución al problema" y ha incidido en que en este caso Sánchez será "leal al Gobierno en el cumplimiento de la ley".

"El PSOE, a nivel nacional y autonómico en Cataluña, representa la alternativa más sensata posible, la del diálogo, el acuerdo y el sentido común que hace mucha falta en estos momentos", ha sostenido.

En este contexto, ha manifestado que "todos" debieran estar dispuestos a dialogar en Cataluña ya que, se produzca o no el referéndum, "el problema seguirá" y "todos estamos abocados al entendimiento".

"No tiene sentido que desde la responsabilidad política de un gobierno se abogue por la confrontación y la fractura social. Eso no nos lleva a ningún sitio. No es de recibo ni la actitud de confrontación del Gobierno catalán ni la actitud inmovilista del de España", ha criticado.

Por ello, ha apostado por el diálogo y las alternativas, así como por dar inicio al "proceso acuciante de revisión del modelo de estado" y reforma de la Constitución que "busque soluciones a los problemas territoriales" que se viven.

"Si este ejercicio se hubiera hecho antes y no se hubiera llevado la cuestión a posturas tan extremistas hubiera sido mucho más fácil, pero todavía estamos a tiempo", ha indicado, al tiempo que ha reclamado a todas las fuerzas políticas que "pongan un punto de sensatez a esta cuestión y se solucione este grave problema".

Tras reconocer que no se imagina a 700 alcaldes en la cárcel, --"sobre todo no me lo imaginaría si cumplieran la legalidad"--, ha advertido de que tampoco se imagina que los alcaldes socialistas estén sufriendo "amenazas graves en sus domicilios, insultos y acoso, ya que se está llegando a extremos absolutamente reprobables".

Por otro lado, ha señalado que entiende que el Gobierno de España esté preocupado por "la desviación de fondos" de la Generalitat con destino al referéndum del 1 de octubre, aunque se ha mostrado "muy contrario" a aplicar el artículo 155 de la Constitución y "consideraría un error absoluto suspender la autonomía catalana".

CRÍTICAS AL PNV

Respecto a las afirmaciones de este domingo de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, en las que lamentaba que dirigentes del PNV se manifestaran el sábado "junto a independentistas" en la movilización de Gure Esku Dago, Andueza lo ha calificado de "apreciación muy oportuna".

"Cada partido, de manera interna, es muy libre de hacer lo que quiera, pero cuando se está representando a una institución en una manifestación como la del sábado no hay lugar para una actitud de ese estilo", ha defendido.

De este modo, ha recalcado que mientras los socialistas estén en el Gobierno Vasco, "una vía similar a la de Cataluña no se va a producir". "No es poner la venda antes de la herida. Es una advertencia muy adecuada en estos momentos. Para nosotros ése no es el camino y parece que es una postura compartida por Urkullu que ha admitido que la vía de Cataluña no tiene garantías legales", ha recordado.

A su juicio, en Euskadi existe un "buen reflejo de lo que puede ser un camino a seguir", en referencia a la ponencia de autogobierno, y ha defendido que se trata de la "vía adecuada" para "ahondar en el autogobierno desde el diálogo".

En este contexto, ha sostenido que aunque "queda mucho trabajo" por delante, la posibilidad de alcanzar un acuerdo "no debe pasar de esta legislatura". "Creo que esta legislatura podemos tener un texto encima de la mesa", ha confiado.

Según ha resaltado, las "sensibilidades son muy diferentes" dentro de la ponencia, pero "por una parte se deben finiquitar todas las transferencias pendientes y el nuevo Estatuto debe reconocer nuevos derechos sociales conquistados y dejar la puerta abierta a nuevos derechos sociales que están por conquistar".

Por ello, ha subrayado que las competencias sobre Prisiones y Seguridad Social son "dos cuestiones que deben transferirse ya" y ha recordado que los socialistas "desde un inicio hemos abogado por ello". "Desde nuestros departamentos ya estamos preparados para asumir esas competencias pendientes", ha finalizado.