Pedro Sánchez apoya el recurso del Gobierno contra la investidura de Puigdemont del que ya estaba informado

Pedro Sánchez sigue de la mano de Mariano Rajoy en lo que tiene que ver con el conflicto en Catalunya. El PSOE apoya el recurso que ha anunciado el Gobierno contra la designación como candidato de Carles Puigdemont del que la dirección socialista estaba informada.

El secretario general del PSOE y el presidente del Gobierno habían hablado sobre las medidas que ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, este jueves. El Gobierno ha pedido ya los informes necesarios al Consejo de Estado y tiene previsto presentar ese recurso que supondría la suspensión cautelar de la designación efectuada por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Fuentes socialistas han informado de los contactos entre Sánchez y Rajoy sobre las medidas del Gobierno ante la intención de Junts Per Catalunya y ERC de que Puigdemont sea investido próximamente. PSOE y PSC coinciden con el Gobierno en que esa investidura no se puede producir de forma telemática y que Puigdemont no puede ser presidente mientras permanece en Bruselas.

"No puede ser president de la Generalitat una persona que no respeta el orden constitucional y que, además, está prófugo de la justicia. Su obligación es comparecer ante los tribunales pero, desde luego, no puede ser el president de la Generalitat", ha afirmado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, que ha asegurado que el PSOE no apoya al Gobierno "porque sí" sino en la "dirección" del "cumplimiento de la ley, la defensa territorial de España y del estado de derecho".