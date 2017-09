Pedro Sánchez: "No es momento de siglas, sino de defender el Estado de derecho"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado en un congreso del Partido Socialista en Extremadura que "no es momento de siglas, sino de defender el Estado de derecho, la integridad territorial y la Constitución española". En este sentido, ha comentado que "no es sospechoso" no haber tenido discrepancias con Mariano Rajoy en diversas cuestiones, como la catalana, pero ha pedido unidad en la respuesta a la crisis política en Cataluña.

Para Sánchez, "esta semana no ha habido un avance hacia el independentismo, sino un retroceso hacia la democracia de nuestro país". El líder socialista asegura que "no se ha producido un choque de trenes, sino un atropello al Estatut y a la legitimidad constitucional". Por ello, aunque considera que "cualquier idea puede ser legítima, ésta pierde toda legitimidad cuando se sitúa por encima de la legitimidad democrática".

Además, ha querido mandar un mensaje de "seguridad, confianza y esperanza" a la sociedad española y a la catalana. "No es momento de reproches, la sociedad catalana y la española pueden tener una certeza: el PSOE está con la ley y con la búsqueda de una solución política en Cataluña". "Durante estos últimos seis años, el PSOE ha alertado del deterioro de la crisis política en Cataluña y ha denunciado no solo el rupturismo del independentismo, sino también la pasividad el Gobierno español", ha sentenciado.

En defensa de los alcaldes socialistas

Sánchez también ha defendido a los alcaldes y alcaldesas socialistas que se han negado a cedes espacios municipales para la celebración del referéndum: "Ahora, cuando escuchamos a Carles Puigdemont señalar a los alcaldes y alcaldesas que tienen que ceder locales a un acto inconstitucional, le decimos a los alcaldes socialistas que estamos orgullosos de ellos y ellas".

El líder socialista afirma que el PSOE está "muy orgulloso" de aquellos alcaldes que "defienden la legalidad democrática y la concordia entre catalanes" porque "con sus convicciones y fuerza democrática están abriendo un nuevo tiempo de esperanza para resolver la crisis política en Cataluña". Asimismo, ha defendido el papel del PSOE en los 40 años de democracia en España: "Es el único partido a nivel nacional que ha gobernado todas las Comunidades Autónomas. Los socialistas sabemos gobernar la diversidad territorial".