Podemos envía una carta al PSOE para pedir su apoyo a la moción de censura

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado que su formación enviará este lunes una carta al Partido Socialista para dialogar sobre la propuesta de moción de censura y prevé, en los próximos días, reunirse con los grupos parlamentarios pero, sobre todo, ha dicho, con la sociedad civil.

En la carta, dirigida al presidente de la gestora, Javier Fernández, Iglesias alega que " dada la situación de alarma social, consideramos una obligación

ética poner en marcha una moción de censura que sirva para defender

en el Congreso la dignidad de España, presentando una

alternativa de gobierno y de país al Partido Popular".

En la misiva, Iglesias dice hacerse cargo "de que no compartís nuestro criterio", "pero me permito recordarte que, a diferencia de dos años atrás, cuando vuestro compañero Pérez Rubalcaba sugirió la posibilidad de presentar una moción de censura, hoy el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta, ni siquiera sumando los votos de Ciudadanos".

A pesar del no inicial, el secretario general de Podemos también le pide un encuentro "para que podamos exponeros al detalle nuestra propuesta". "Entiende que nuestra obligación, por el bien de nuestra patria y de sus gentes y pueblos, es tratar de convenceros para que cambiéis de actitud", dice a Fernández.

Iglesias, que ha hecho el anuncio de la carta a los medios durante la concentración en solidaridad con un centenar de trabajadores de Ferrovial y Renfe en la estación de Atocha, a donde una amplia representación de Podemos ha acudido en el conocido "tramabus", ha insistido en la carta al PSOE después de que los socialistas no hayan respondido a su "conversación telefónica".

Iglesias ha subrayado que aunque no prospere la moción de censura es importante demostrar que Podemos es una "alternativa Gobierno y de país", más cuando el PP se ha convertido en el partido más corrupto de Europa y un mayoría social quiere verlo "fuera de las instituciones". "Sería más sensato que las fuerzas políticas que por la mañana hablan de corrupción y por la noche sostienen al PP, escuchen más a la sociedad civil y a España", ha dicho.

"¿De qué se ríe el señor Rajoy?"

Respecto al hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya ironizado sobre la moción de censura, Iglesias ha insistido en que es "muy grave" que el presidente del Gobierno se permita "hacer bromas" con este asunto cuanto tiene que ir a la Audiencia Nacional a declarar sobre la financiación de su partido.

Iglesias ha recordado que cuando Rajoy era responsable de las campañas electorales del PP "estas se financiaron ilegalmente".

"¿De qué se ríe el señor Rajoy? Cuando resulta que su Fiscal Anticorrupción está trabajando para evitar que se investigue la corrupción o cuando su número dos de Interior está recibiendo al hermano de Ignacio González", ha comentado.

"¿De qué se ríe Rajoy, de que tiene un expresidente autonómico en la cárcel y al responsable de financiación del partido en prisión?" ha añadido. Para Iglesias, "cuando Rajoy se ríe lo hace de todos los españoles y no esta a la altura del país".

Iglesias ha reiterado que para Podemos es una "obligación moral" presentar la moción de censura y ha señalado que hoy, además del día de los trabajadores es también el día de la "dignidad democrática".