Rajoy dice que la decisión del fiscal general siempre le parecerá "muy bien"

Mariano Rajoy ha negado cualquier significado político a la renovación de fiscales que está teniendo lugar ni relación con la corrupción que acecha al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Durante una rueda de prensa con Mauricio Macri, que está tres días en Madrid de visita oficial, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que él no va a entrar a juzgar las decisiones del fiscal general. "Siempre me parecerán muy bien", ha dicho, antes de afirmar que en este país "o se acatan las reglas o acabaremos teniendo un problema".

Obligado a opinar sobre la sentencia dictada contra Iñaki Urdangarin, Rajoy se ha acogido a la respuesta de manual de que siempre respeta las decisiones de los tribunales. "Otros no lo hacen, pero yo no voy a discutir si me gusta o no una decisión. Mi posición la he reiterado hasta la saciedad y es pleno respeto a la decisión de los jueces", ha añadido.