Ramon Robert sobre la independencia: "No me imagino una Liga sin el Espanyol"

El consejero delegado del RCD Espanyol, Ramon Robert, ha asegurado hoy sobre una hipotética independencia de Cataluña que él "no se imagina" una Liga española sin el club blanquiazul, que lucha por ser un "equipo top" en Liga y en Europa y se dedica "al deporte y no a la política".

Una delegación del Espanyol ha participado en la tradicional ofrenda floral de la Diada de Cataluña en el monumento a Rafael Casanova en Barcelona, con el coordinador deportivo-institucional, Raúl Tamudo, y los capitanes Sergio García, David López y Gerard Moreno al frente, junto las capitanas de la sección femenina, Paloma, Inés y Estíbaliz.

También han acudido, junto a Ramon Robert, los vicepresidentes Carlos García Font y Adolf Rousaud al frente; el coordinador de fútbol base, Fran Navarro; el director de coordinación de gestión y negocio, Mao Ye Wu; y varios jugadores de la cantera perica.

Minutos antes, el vicepresidente azulgrana Carles Vilarrubí, tras la ofrenda floral del FC Barcelona, había asegurado a los medios, al ser preguntado sobre una hipotética independencia de Cataluña, que el Barça "jugará donde jueguen Espanyol y Girona", y ha instado a preguntar al Espanyol cuál es su posición al respecto, ya que ha ironizado con que siempre se pregunta sobre esto a los azulgranas.

"Nosotros nos dedicamos al fútbol, bastante trabajo nos lleva cada semana. Los temas políticos son para los políticos. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar. Tendrían que preguntarles a ellos... (al Barça)", ha respondido el dirigente del Espanyol en declaraciones a la prensa tras la ofrenda.

Robert ha dejado claro que el Espanyol se "dedica al deporte" e intenta llegar "lo más alto posible y ser un equipo top en Liga y Europa".

Pero sobre la posibilidad de que club blanquiazul no pudiera jugar la Liga en caso de independencia catalana, ha sido tajante: "No me imagino ninguna competición sin el Espanyol. No nos lo imaginamos, no es algo que entre en nuestros análisis. Lo que tenemos que pensar es en cada partido, en hacer un club sólido, financieramente estable y deportivamente alto".

A nivel ya deportivo, sobre la derrota 5-0 en el derbi barcelonés contra el FC Barcelona, Robert ha admitido que "tras haber perdido siempre estás tocado y tras un derbi aún más".

"Pero los jugadores se dejan la piel, jugarán al 200 % y tenemos que seguir con nuestro objetivo, que con este equipo no dudamos que lo llevaremos adelante", pese a que "los inicios han sido difíciles".