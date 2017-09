Rivera rechaza la comisión parlamentaria del PSOE sobre el modelo territorial: "No participaremos de pasteleos"

Salvo ERC y Cs, todos los grupos del Congreso han avalado este martes en la Junta de Portavoces la propuesta del PSOE. El objetivo de la comisión parlamentaria sería analizar la situación en Cataluña en el marco de un estudio más amplio sobre el modelo autonómico y su necesaria modernización.

"No vamos a participar de pasteleos con los que están dando un golpe a la democracia" y, por tanto, "no vamos a apoyar esa comisión", ha declarado Rivera durante una reunión con su grupo parlamentario.

Tras recordar que la iniciativa de los socialistas cuenta con el respaldo tanto del PP como del PDeCAT, algo que ha calificado de "raro", el líder de la formación naranja ha afirmado que Cs no va a aceptar que se den "privilegios" a las fuerzas separatistas ni va a "cambiar cromos" con ellas. "Yo no voy a pactar con ningún partido que me quiera quitar la nacionalidad española", ha insistido.

Desde su punto de vista, la solución a la cuestión catalana "no pasa por más nacionalismos", sino por "más libertad, igualdad, unión y convivencia", y cree que eso no lo va a facilitar la "comisión de las naciones" del PSOE.

"Si el PSOE rectifica y quiere reformar la Constitución para mejorarla, aquí estamos", pero para "inventos y pasteleos", a Ciudadanos "no nos van a encontrar", ha zanjado, aclarando que su partido sí está a favor de modificar la Constitución para, entre otras cosas, reformar el Senado o clarificar las competencias del Estado.

DEFENDER LOS VALORES CONSTITUCIONALES EN CATALUÑA

Por otro lado, Rivera ha expresado su reconocimiento a los concejales de consistorios catalanes que se oponen al referéndum sobre la independencia previsto para el 1 de octubre y, especialmente, a los de Ciudadanos y a los del Ayuntamiento de Lleida, a quienes las juventudes de la CUP han abogado por "señalar" públicamente.

El líder de la formación naranja ha señalado que "no se puede llamar demócrata" a un presidente autonómico que, como Carles Puigdemont, apoya "señalar a los demócratas, presionar a los funcionarios y saltarse la ley". "Hay que detener el golpe", ha recalcado.

Según Rivera, los concejales de Cs hacen "lo justo y lo correcto" al rechazar el referéndum, aunque a veces no sea "lo fácil", porque en un momento como este hay que "defender los principios constitucionales". Otros, en cambio, se instalan en la "ambigüedad" y prefieren "pastelear e intentar apaciguar" porque actúan basándose en la "calculadora electoral", ha agregado.