SCC rechaza una mediación internacional porque no ve conflicto sino que se incumple la ley

La vicepresidenta de la entidad Miriam Tey ha dicho en rueda de prensa, al preguntársele por una posible mediación internacional, que eso implicaría que hay "un conflicto en igualdad de circunstancias", algo que no ve actualmente.

El también vicepresidente de SCC Álex Ramos ha destacado que "la mediación es entre países" y no entre una parte de España y el resto, por lo que considera que es un problema interno que se debe solucionar a través de negociaciones políticas dentro del marco institucional.

Además, ha alertado de que una mediación internacional estaría legitimando al Govern como un Estado: "Son ganas de buscar una bilateralidad y de tener ínfulas de país".

ARTÍCULO 155

Preguntado por si SCC apoyaría aplicar el artículo 155 de la Constitución, ha respondido que no piden "ningún artículo ni medidas coercitivas", sino que es una decisión que debe tomar el Gobierno central.

Tey tampoco ha opinado sobre si está de acuerdo con aplicar el artículo 155, aunque ha pedido a los partidos "que se pongan de acuerdo para apoyar al Gobierno en un tema tan importante como este", que considera una decisión de Estado que no debe tomar el Gobierno en solitario.

REFERÉNDUM

Álex Ramos ha lamentado que el 1-O "no tendría que haber ocurrido nunca y no debería repetirse jamás", y ha añadido que prácticamente el 60% de la población no participó en el referéndum.

Tey ha criticado las imágenes que se produjeron el 1-O, aunque ha alertado de que "la responsabilidad no es de la Guardia Civil, que cumplió las resoluciones judiciales", sino que fue responsabilidad de los políticos catalanes por mantener el referéndum y llamar a la movilización pese a la suspensión.

Ante el anuncio de que el Banc Sabadell y empresas trasladarán su sede social de Cataluña, ha afirmado que "es el síntoma que hace visible la irresponsabilidad" del Govern para no explicar a la ciudadanía las consecuencias de la independencia de Cataluña.