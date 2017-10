Sànchez y Cuixart afirman que están animados y que seguirán "luchando desde la cárcel"

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha anunciado que el presidente de la entidad, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart, están animados, "con la moral muy elevada y dispuestos a seguir luchando desde la cárcel".

Lo ha dicho en la concentración en apoyo a Sànchez y Cuixart en la avenida Diagonal de Barcelona, en la que ha intervenido junto al portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Ha explicado que los abogados han podido hablar con Sànchez y Cuixart este mediodía: les han trasladado que están "fuertes, seguros y llenos de coraje", y han querido agradecer a los ciudadanos todas las muestras de apoyo.

Alcoberro les ha calificado de presos políticos y rehenes de España, y ha avisado de que, "por muchas personas que encarcelen, siempre habrá relevos porque hay una magnífica cantera que es el pueblo de Cataluña".

Marcel Mauri ha llamado a seguir reivindicando "en paz y con serenidad, pero con la máxima determinación" la libertad, los valores democráticos y la soberanía de Cataluña, y ha dicho que ni siquiera durante el franquismo se encarceló a líderes como Sànchez y Cuixart.

Ambos han agradecido la participación masiva en la concentración porque les da "mucha fuerza", y el público ha respondido con aplausos y gritos de 'No estáis solos'.

MANIFIESTO DE LAS ENTIDADES

Durante la concentración se ha leído un manifiesto al que ha puesto voz la actriz Silvia Bel, con los miembros del Secretariado de la ANC y de la Junta de Òmnium Cultural sobre el escenario.

En el manifiesto se exige la liberación de Sànchez y de Cuixart, cuyo encarcelamiento ha sido "un gran error que pone en riesgo los valores democráticos", y apela a la intervención de las instituciones europeas.

"Las entidades no hemos cometido ningún delito y no lograrán desactivarnos ni romper nuestra cohesión social", avisa el texto, en el que también se avisa de que nada podrá frenarles porque se trata de una lucha transversal que no va de nombres propios.

Además, las entidades aseguran que el encarcelamiento es injusto e ilegal, y que por ello los líderes soberanistas deben ser liberados de inmediato: "No pedimos clemencia, exigimos justicia".

La concentración ha culminado con cinco minutos de silencio, durante los que los miles de participantes han encendido velas y han mostrado mensajes reclamando libertad y pidiendo ayuda a Europa.