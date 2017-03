Susana Díaz evita facilitar la cifra de ingresos y gastos de su candidatura

La financiación de los candidatos a la secretaría general del PSOE es uno de los asuntos más polémicos de la precampaña. La gestora y el sector oficial del partido desconfían de los ingresos que recibe Pedro Sánchez y que alcanzan ya los 90.000 euros mientras que los partidarios del exsecretario general siembran dudas sobre la procedencia de los fondos de Díaz y miran a los aparatos. La candidatura de la presidenta andaluza se niega a facilitar la cifra de ingresos que ha percibido hasta ahora y los gastos que ha tenido que asumir.

Consultadas por eldiario.es, fuentes oficiales de la candidatura de Díaz evitan dar la cifra de dinero que la presidenta andaluza está recibiendo de aportaciones voluntarias para financiarse. Pero no descartan "dar en el futuro" la información, afirman fuentes de la candidatura a última hora de la tarde tras haber sido preguntados por los datos financieros a primera hora de la mañana.

Destacados dirigentes socialistas han donado ya a la candidatura de la líder andaluza. Ferraz centraliza esos datos y puede controlar que la procedencia es la adecuada, es decir, que no vulnera la ley de financiación de partidos políticos. "Todos los ingresos vienen de particulares. Es un crowdfunding pero con garantías; no está poniendo, por ejemplo, ninguna empresa", señalan fuentes próximas a Díaz, que aseguran que "no hay ni trampa ni cartón".

La gestora se desvincula de la publicidad de las cuentas de los precandidatos. "Ese ejercicio de transparencia le correspondería a los candidatos. La gestora solo hace la provisión de las cuentas, una de ingresos y otra de gastos –ha expresado el portavoz, Mario Jiménez–. Son los equipos de los candidatos o los precandidatos los que decidan qué hacer en términos de transparencia".

Jiménez ha defendido que al PSOE le corresponde dar explicaciones ante el Tribunal de Cuentas: "Nuestras obligaciones son con respecto al Tribunal de Cuentas". "Si los candidatos entienden que tiene que dar información sobre las donaciones que reciben, tiene que ser ellos los que decidan hacerlo o no hacerlo", ha apostillado.

El equipo de Sánchez publicará cada 15 días un informe sobre los gastos que supone su campaña, aunque no se ha sometido al sistema que propone el PSOE como el "único legal". El que por el momento se ha publicado, correspondiente a los datos hasta 16 de marzo, recoge 21.579 euros gastados en cuatro proyectos.

Con menor nivel de detalle, la candidatura de Patxi López también ofrece cifras sobre lo que ha recaudado (10.350 euros procedentes de 123 donantes) de los que ha gastado cerca de 10.000 euros. En el equipo del exlehendakari reconocen que no tienen problemas para sufragar los costes y que los cargos públicos que están a su lado hacen aportaciones generosas.

En la candidatura de Díaz enfatizan que todo el dinero que se utiliza en la precampaña se canaliza a través de las cuentas de titularidad compartida que ha abierto el PSOE para los tres precandidatos. Destacan que ese control del cumplimiento de las normas es una garantía frente al crowdfunding de Sánchez. "El PSOE controla los ingresos y los gastos de dos candidatos. Nadie sabe de dónde viene el dinero del otro", señalan desde el equipo de la presidenta andaluza.

La presentación de Díaz en Ifema este domingo ha despertado, por su parte, suspicacias entre los 'sanchistas'. A la entrada del acto, los voluntarios repartían tarjetas con el número de cuenta impreso para recibir aportaciones de los asistentes.

Tarjeta repartida por los voluntarios en el acto de Susana Díaz.

Desde la candidatura tampoco quieren ofrecer cuánto ha costado ese acto, aunque aseguran que el precio es público. La tarifa de alquiler del pabellón 1 –en el que se desarrolló el mitin– asciende a 5.148,19 euros por medio día. No obstante, el espacio estaba reservado ya la tarde anterior. A las 18 horas los organizadores mantuvieron un encuentro con los voluntarios para preparar el día siguiente. Por una jornada completa el precio asciende a 7.982,58 euros. En la candidatura de Díaz no dicen cuánto fue el tiempo de alquiler efectivo para la facturación.

Además, la enorme afluencia de socialistas procedentes de toda España –la organización tenía registrados 131 autobuses– obligó a la organización a ampliar el acto al pabellón 3, donde los asistentes siguieron el acto a través de pantallas. La tarifa de reunión de ese local es de 15.582,18 euros por medio día.