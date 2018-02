Tillerson afirma en Beirut que Hizbulá es una "amenaza" para la región

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, afirmó hoy durante una visita a Beirut que el grupo chií Hizbulá es una "amenaza" para el Líbano y para la región.

"Pedimos al Gobierno libanés que se desasocie de conflictos en el extranjero" y que "Hizbulá cese su actividad en el extranjero", afirmó Tillerson en una rueda de prensa al lado del primer ministro libanés, Saad Hariri, retransmitida por televisión.

Tillerson recordó que Washington considera a Hizbulá un grupo terrorista desde hace dos décadas, rechazó hacer cualquier distinción entre su brazo político y armado y consideró "inaceptable" que el grupo actúe al margen de la autoridad del Estado.

Asimismo, sostuvo que "tienen consecuencias en casa" las intervenciones de Hizbulá en Irak, el Yemen y Siria, país en el que ha causado un "baño de sangre" en apoyo al "régimen bárbaro de (Bachar al) Asad".

Tillerson mantuvo hoy reuniones por separado con Hariri; el jefe de Estado, Michel Aoun; el ministro de Exteriores, Yebrán Basil, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri.

Aoun, aliado de Hizbulá, le dijo a Tillerson que el Líbano no interfiere en asuntos internos de otros países, pero aseguró que "no es responsable de otras intervenciones, porque no es capaz de influir en ellas", según informó la Agencia Nacional de Noticias.

En esa reunión, el presidente libanés pidió que EEUU trabaje para impedir que Israel continúe con sus "agresiones" a la soberanía libanesa por tierra, mar y aire y para que Tel Aviv se comprometa a preservar la estabilidad en el sur del Líbano.

En el mismo contexto, Aoun rechazó las pretensiones israelíes de reclamar soberanía en las aguas frente a las costas libanesas, donde hay yacimientos de gas que ambos países quieren explotar.

En relación a las relaciones entre Israel y el Líbano, Tillerson afirmó que es "muy importante reducir las tensiones en torno a la frontera" y aseguró que EEUU está "comprometido" con ambos países en su contencioso marítimo, en el que vaticinó que "nadie tendrá que renunciar a nada".

Tillerson tiene previsto viajar hoy a Turquía, última escala tras su gira por Oriente Medio en la que también ha visitado Egipto, Kuwait y Jordania.