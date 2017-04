Vara destaca que con personas como Carme Chacón "se construyen los grandes edificios de la igualdad en el mundo"

Asimismo, ha hecho hincapié en que "quedará para la historia" que hubo en España un tiempo en el que una mujer "se atrevió a estar al frente del Ejército español y de hacerlo con absoluta responsabilidad y dejando una huella evidente en todas las fuerzas armadas".

"Ella tuvo la oportunidad de abrir puertas por las que luego han seguido entrando gente y de personas como Carme es de las que se construyen los grandes edificios de la igualdad en el mundo", ha aseverado Fernández Vara.

Así, ha añadido que fue una "suerte" para él haberla tenido como amiga y compañera, de la que ha alabado también que fue capaz de aunar en el plano personal ser "afectuosa" y en el plano intelectual "brillante".

Además, preguntado por las opiniones surgidas también sobre que Chacón fue la impulsora de la ley que agilizó los desahucios, Fernández Vara ha dicho que "la España de 2007 no tiene nada que ver con la de ahora".

En esta línea, ha asegurado que la norma pretendía desahuciar "no a quien no pudiera pagar sino a quien no quería pagar", una diferenciación que él sigue manteniendo en la actualidad, ha dicho.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.