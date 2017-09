Verhofstadt defiende en Londres una "gran revisión" de la Unión Europea

El líder del grupo de los liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, defendió hoy en Londres la necesidad acometer una "gran revisión" de las instituciones de la Unión Europea (UE).

"La causa primera de todos nuestros problemas, de nuestra llamada 'policrisis' -crisis financiera, flujos migratorios, debilidad geopolítica y el 'brexit'-, es política, es institucional", dijo Verhofstadt en una conferencia en la London School of Economics (LSE).

Para el ex primer ministro belga, que actúa como negociador jefe del Parlamento Europeo para el "brexit", la UE "tiene una arquitectura política equivocada" y afronta problemas porque "no es una unión, sino una confederación disgregada de naciones Estado".

Verhofstadt dijo que es "algo surrealista" compartir su visión del futuro del bloque comunitario en Londres, la capital de un país que ha comenzado el proceso para abandonar la UE.

Aún así, consideró que la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, se colocó en una posición igualmente paradójica la semana pasada al desgranar sus planes para el "brexit" en Florencia (Italia), una ciudad cuyos habitantes "serían los últimos en salir de la Unión".

Para el político belga, el "brexit" es un "proyecto muy negativo" y "un pérdida de tiempo y de energías" que, sin embargo, ha tenido la consecuencia positiva de "abrir los ojos a la gente en el continente".

"No es que ya no sean críticos con la Unión. Al contrario. Pero quieren reformar Europa, no destruirla. Todo el mundo esperaba un efecto dominó tras el 'brexit', pero ha ocurrido lo contrario", argumentó.

Verhofstadt alabó la "impresionante lista" de reformas que puso sobre la mesa hace dos días el presidente francés, Emmanuel Macron, que en su opinión marcan "en qué dirección debe ir Europa".

El líder del grupo liberal comunitario subrayó su apoyo a dos propuestas específicas de Macron que a sus ojos harían avanzar a la UE "como comunidad política" y "como democracia a escala continental".

Defendió la llamada a elaborar listas electorales "trasnacionales", con el objetivo de convertir la Unión Europea en una "única gran circunscripción", así como la propuesta para convertir la Comisión Europea (CE) en un "Gobierno pequeño y efectivo, con tan solo doce o quince ministros".

"No me malinterpreten, necesitamos mucho más que esos dos cambios. Lo que la Unión Europea necesita de verdad es una gran revisión", dijo Verhofstadt.

Para el político belga, Estados Unidos emergió antes de la crisis económica de 2008 porque hizo valer sus "sólidas instituciones federales" para tomar decisiones.

Si EE.UU. estuviera gobernado como la UE, argumentó, "los estados podrían renunciar a formar parte de ámbitos políticos cruciales".

"California podría decir: 'No quiero el dólar, vuelvo a la vieja peseta, la moneda del siglo XIX'. Texas podría decir: 'No confío en el FBI, voy a organizar eso por mí mismo'. Y Florida podría decir lo mismo respecto a las fronteras y la guardia costera", sostuvo Verhofstadt.

"Es nuestro sistema intergubernamental, nuestra regla de la unanimidad lo que hace que, diez años después del comienzo de la crisis, nuestros bancos europeos sean todavía débiles y no se hayan limpiado y que la eurozona no se haya reformado y sea todavía un desastre", afirmó.