Ximo Puig insiste en que su ausencia del Comité Federal del PSOE "no tiene explicación de carácter partidario"

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha restado importancia a su baja en la cita socialista y ha asegurado que su agenda institucional es "básica y prioritaria". Puig ha explicado que este sábado tiene reuniones programadas con los cinco rectores de las universidades públicas valencianas y diversos expertos.

"Mi primera obligación es ser presidente de la Comunidad Valenciana y gestionar la comunidad", ha recalcado, para después precisar que esa convocatoria "no se puede mover". Asimismo, ha hecho hincapié en que, a pesar de que él no acuda a la reunión del órgano del PSOE, la dirección del PSPV "estará presente": "No habrá ausencia ni vacío", ha proclamado.

Para Puig, ni su ausencia ni la de las líderes de los socialistas andaluces y de Baleares, Susana Díaz y Francina Armengol, respectivamente, llaman la atención. Los tres dirigentes socialistas, ha explicado, se deben a su "obligación" como líderes de Ejecutivos autonómicos.

Además, ha subrayado que en el Comité Federal "no hay nada" que se vaya a debatir y que le "preocupe" especialmente. Asimismo, ha defendido el nuevo reglamento que desarrolla los estatutos del partido, que se votará precisamente este sábado, insistiendo en la necesidad de "abrir el partido" a la militancia para "regenerar la cultura política".