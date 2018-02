Zapatero, Iglesias y Garzón apoyan que Evo Morales pueda ser reelegido en Bolivia a pesar de la limitación de mandatos

El asunto ha generado división en Bolivia porque el Tribunal Constitucional ha autorizado a Morales a ser candidato de nuevo, a pesar de que la limitación a dos mandatos, y en 2016 los bolivianos rechazaron en referéndum reformarla para eliminar ese límite.

El acto ha tenido lugar en Madrid, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO, y ha sido organizado por la Asamblea de Apoyo a Bolivia. Además de Zapatero, Iglesias y Garzón, han tomado a palabra la senadora de En Marea Vanessa Angustia, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el secretario Internacional y de Cooperación de CCOO, Félix Ovejero, la viceministra de Gestión Institucional y Consular de Bolivia, Carmen Almendras, y la militante del partido ecuatoriano Revolución Ciudadana Daysi Córdova.

El expresidente Zapatero ha manifestado su intención de "agradecer el agradecimiento" que siempre le mostró Morales cuando coincidieron en el poder y ha destacado al mandatario boliviano como un líder "humilde" y comprometido con su pueblo y con los más necesitados. Zapatero ha subrayado la importancia que tuvo en sus dos mandatos la cooperación al desarrollo de países como Bolivia, del que ha dicho que ocupó "un lugar fundamental" y ha recordado que España donó a este país 346 ambulancias gracias a la petición de Morales, quien según Zapatero siempre le hablaba de los bolivianos que no tenían agua, de la ausencia de ambulancias y de las personas que se encontraban en extrema pobreza. El expresidente socialista ha lamentado que en la actualidad la cooperación española esté "por los suelos" y ha reivindicado esta como una lucha de "la verdadera izquierda".

INTERESADO EN SU PAÍS

Asimismo, ha aseverado que nunca vio a Morales "interesado por las cuestiones del poder", sino en ayudar a las personas más necesitadas de su país. "He visto Bolivia y no hay nada que dé más satisfacción que un pueblo que quiere progreso y eso es lo que he visto siempre en Bolivia y en Evo Morales", ha agregado. Zapatero ha ironizado con su presencia en el acto tras escucharse algún comentario contra el PSOE entre los asistentes y ha afirmado que solo ha acudido en representación de "ZP".

Tanto Zapatero como Iglesias, Garzón o la senadora Angustia han destacado los logros cosechados por Bolivia durante el mandato de Morales, y han coincidido en señalar la paridad lograda entre hombres y mujeres en ámbitos que no se han conseguido en España: como en la igualdad en el número de parlamentarios y parlamentarias en la Asamblea Nacional.

El líder de la formación morada considera "importante" que el "respeto por la verdad" haya unido en la defensa de que Morales pueda ser reelegido a personas que "piensan diferente" y le ha agradecido expresamente su presencia a Zapatero. "No es frecuente que en España un presidente ponga en juego su prestigio en la resolución de conflictos", ha admitido Iglesias, quien ha continuado diciendo que no es día de expresar su "conocida admiración" por el proceso boliviano, sino de exponer "datos fríos detrás de los cuales hay personas".

Así, Iglesias ha incidido en que desde que gobierna Morales en Bolivia, "se ha triplicado" el PIB 'per cápita' en el país, ha disminuido "49 veces" la diferencia entre la persona más rica y más pobre de Bolivia, se ha aumentado el acceso al agua potable y se ha erradicado el analfabetismo. "Evo Morales es el mejor presidente de la historia de Bolivia", ha sentenciado.

Por su parte, Alberto Garzón ha llamado a "continuar la lucha", que entiende que no es solo del pueblo boliviano sino de la clase trabajadora de todo el mundo, y ha transmitido el "apoyo claro de toda la dirección de Izquierda Unida". "El pueblo de Bolivia tiene en IU un aliado incondicional", ha reiterado, y ha instado a los latinoamericanos que viven en España a explicar a sus vecinos "la realidad que se vive en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, o en Ecuador".

"ENEMIGO PÚBLICO"

Según Garzón, el Gobierno de Morales se ha convertido en "el enemigo público número uno del mundo" por "atacar la estructura de poder que existía en América Latina" y concretamente, por nacionalizar los hidrocarburos presentes en su tierra, lo que ha dicho que le situó "en el punto de mira".

El coordinador general de IU ha pedido "parar el avance de la extrema derecha" en Europa y América y ha lamentado lo que considera "un retroceso brutal" en los derechos en España por la sentencia de tres años y medio de cárcel contra el rapero Valtonyc o la retirada de ARCO de la obra 'Presos políticos', en la que se denunciaba la que los presos soberanistas catalanes estaban en prisión por motivos políticos. "Sacaremos a los Torquemadas del Gobierno", ha clamado.

Los representantes sindicales han coincidido en manifestar su apoyo a un Gobierno que "promueve la igualdad y el buen vivir", así como la "dignidad"; mientras que la senadora de En Marea ha advertido de "lo fácil que se pierden los derechos conquistados por generaciones cuando la derecha ocupa el poder".

"GRATITUD ETERNA"

Por último, aunque no estaba previsto, la viceministra boliviana Carmen Almendras ha subido al escenario y ha admitido sentirse "abrumada por la emoción". "Por primera vez en este Estado hablan de mi país, con los resultados que tiene, con una humildad, que a mí y a mi pueblo, nos ha de quedar grabada en su memoria y en su gratitud eterna", ha manifestado Almendras.

Durante la intervención de Zapatero, una espontánea ha exclamado desde el fondo del Auditorio cánticos contra Morales --"¡No, no, no; Bolivia dijo no!"--, pero ha sido expulsada inmediatamente por la seguridad del acto.