Zoido impone la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo Rojo al agente que murió atropellado en la A-1

El titular de Interior ha acompañado a la familia del guardia civil de la Agrupación de Tráfico fallecido en acto de servicio durante el funeral celebrado en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid).

El funeral por el agente Cayetano Domínguez, de 40 años y perteneciente al destacamento de Madrid, ha tenido lugar sobre las 17.00 horas en este centro de formación de la Guardia Civil.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 11 horas del lunes en el kilómetro 20.700 de la autovía de Burgos, sentido Madrid, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. En ese punto, el coche camuflado de la Guardia Civil de Tráfico, en el que iba Cayetano con un compañero, dio la orden a un vehículo para que parase ante una posible infracción.

Luego, cuando le estaba poniendo la multa, en circunstancias que ahora investiga la Unidad de Tráfico, un camión pequeño que transportaba cristales le arrolló gravemente. El agente recibió un golpe frontolateral primero del retrovisor izquierdo y luego de la cabina del camión, desplazándole varios metros y falleciendo en el acto. Nadie más resultó herido.

Los agentes de Atestados interrogaron a los testigos de lo ocurrido para esclarecer lo ocurrido. Según explicó uno de ellos a Europa Press, el agente había invadido un poco el carril derecho cuando fue arrollado. El conductor del camión no ha resultado detenido. Dio negativo tanto en drogas como alcoholemia, según informó la Comandancia de Madrid. "No le vi. Llevo 18 años conduciendo y esto no me ha pasado nunca", relató.

Tras la llegada del juez, se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicó la autopsia. Hoy será velado en Valdemoro, donde vivía, por su mujer, su hija, compañeros, familiares y amigos. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, también acudirá al funeral. Luego el féretro partirá hacia su localidad natal, la gaditana San Fernando, donde será enterrado.