El alcalde de Blanes reitera que no colaborará con el referéndum, pero sí votará

El alcalde de Blanes (Girona), Miguel Lupiáñez, ha recalcado hoy que como alcalde no "participará en ningún acto ilegal", en relación con el referéndum anunciado para el 1 de octubre, aunque de celebrarse finalmente, ha insistido en que a nivel personal acudirá a votar y lo hará contra la independencia.

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha instado hoy a Lupiáñez a corregir sus "desafortunadas" declaraciones a favor del referéndum de independencia, que "no reflejan la posición" de la dirección, aunque ha dicho que "no contemplan" sancionarle.

En declaraciones a Onda Cero, Lupiáñez ha dicho a primera hora de la mañana que como alcalde no dejará que se celebre en dependencias municipales ninguna actividad relativa al referéndum del 1-O, si bien ha admitido estar a favor de un referéndum sobre la independencia y ha asegurado que votaría en el mismo.

Unas declaraciones alejadas del argumentario que el PSC distribuyó entre todos sus cargos electos municipales, en el que se dan instrucciones y motivos para que no colaboren con la Generalitat en el referéndum sobre la independencia anunciado para el 1 de octubre y para que "protejan" a sus funcionarios.

Tras la rueda de prensa de Illa al mediodía, quien ha explicado que ha hablado por teléfono con Lupiáñez, el alcalde de Blanes ha querido matizar su posición en un escrito en su página de Facebook a primera hora de la tarde.

"Tal como he explicado a todo el mundo que ha querido escuchar, el PSC defiende un referéndum, pero referéndum para trabajar en un acuerdo, pero no por la ruptura. Por eso, somos partidarios de la reforma federal de la Constitución", ha relatado el alcalde socialista.

Y ha añadido: "También he dejado claro que, como alcalde, no puedo participar en ningún acto ilegal. Ahora bien, todo el mundo tiene libertad para actuar de acuerdo con sus principios y convicciones y, a nivel personal, en el caso de que se llegara a hacer el referéndum, votaría que no, igual que voté en el 9N".