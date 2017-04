El expresidente Humala reitera que no recibió dinero de Odebrecht en campaña

El expresidente peruano Ollanta Humala reiteró hoy que no recibió dinero de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña electoral de 2011, como afirmó su expropietario Marcelo Odebrecht.

No obstante, Humala (2011-2016) reconoció que tuvo una afinidad política con el gobierno de Brasil presidido por Luiz Inácio Lula da Silva y luego por su sucesora, Dilma Rousseff.

"Nosotros no hemos recibido ese dinero, lo hemos ratificado y estamos colaborando en la investigación" abierta en la Fiscalía de Perú por presunto lavado de activos, dijo el exmandatario peruano en una entrevista con el programa dominical Cuarto Poder.

"Lo que queda es que se corrobore con las pruebas, pero nosotros no hemos recibido ese dinero", agregó Humala sobre los tres millones de dólares que Odebrecht y el exdirectivo de la empresa en Perú Jorge Barata aseguran que se entregó al entonces candidato en 2011.

No obstante, el expresidente precisó que, de haber recibido el dinero, éste sería legal porque la ley electoral establece las indicaciones para los aportes de campañas.

Humala dijo que hasta el momento la Fiscalía ha observado los aportes de 2,5 millones de soles a su campaña electoral, lo que equivale a sólo 770.000 dólares.

Respecto a las declaraciones hechas por Barata, en las que da detalles sobre los sitios donde se reunió presuntamente con Humala y su esposa Nadine Heredia para entregar el dinero, el expresidente indicó que en esos lugares tenía muchas reuniones de campaña y que los encuentros con Barata fueron siempre protocolares.

Sobre la declaración de Odebrecht de que el aporte se hizo a solicitud de Lula da Silva, Humala afirmó que "hay una cercanía ideológica, más no económica", con él y con Rouseff.

"Hemos mantenido una relación ideológica con el presidente Lula, también con otros jefes de Estado, era el modelo exitoso en esa época, yo no podría hacer elucubraciones sobre el por qué de lo que está pasando en Brasil", manifestó.

Humala declaró que los exdirectivos de Odebrecht están buscando "reducir sus penas y asegurar sus activos en América Latina y Brasil", al intentar esgrimir un motivo para las imputaciones que les han hecho.

De otro lado, el presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, aclaró hoy que Humala no puede ser procesado por el delito de corrupción de funcionarios porque en el momento en que se hizo presuntamente el aporte de Odebrecht era candidato a la presidencia.

"Y si estaba de candidato él todavía no es funcionario púbico y, por tanto, técnicamente no es un delito de corrupción de funcionarios. Podría ser otro delito que no puedo decirlo porque después van a decir: 'Ah, está buscando la calificación más benigna'. No, eso ya le corresponderá a la Procuraduría y a la Fiscalía en su momento", manifestó Rodríguez.

Humala, investigado junto a su esposa por lavado de activos, tiene impedimento de salida del país y comparecencia restringida, dictada por una sala anticorrupción en Lima.

Odebrecht admitió ante las autoridades judiciales de Estados Unidos que entregó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).