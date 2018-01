Estos son todos los mensajes de Puigdemont al exconseller Toni Comín

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont envió cuatro mensajes al exconseller de ERC Toni Comín que fueron captados por una cámara de El programa de Ana Rosa cuando se encontraba en una conferencia en Lovaina. En la serie de mensajes, enviados a través de la aplicación Signal, Puigdemont asegura a Comín que "el plan de Moncloa triunfa" y que "esto se ha terminado" porque "los nuestros nos han sacrificado".

Esta es la textualidad de los mensajes enviados por Puigdemont:

-"Volvemos a vivir los últimos de la República catalana".

-"El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no, el ridículo histórico, es histórico...".

-"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería [Joan] Tardà".

-"No sé cuánto me queda de vida (¡espero que mucha!). Pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras, que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a mi propia defensa".