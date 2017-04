La oposición turca cancela sus mítines para evitar tensiones antes del referéndum

El mayor partido de la oposición de Turquía, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha cancelado todas las actividades al aire libre previstas para hoy para no dar lugar a "provocaciones" en el último día de campaña para el referéndum constitucional que se celebrará mañana.

El líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, pide en una carta a cargos y voluntarios del partido, muy activo en la campaña por el 'no' y blanco de numerosos ataques verbales del Gobierno, que no participen en marchas públicas o actividades similares.

La decisión, explicó a Efe el vicepresidente del CHP, Seyit Torun, se ha tomado por la preocupación de que el último día puedan producirse "provocaciones que perjudicasen una campaña por el 'no', que hasta ahora ha sido muy exitosa".

Los analistas creen que las tensiones benefician al Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el gobierno desde 2002, que ha impulsado el referéndum constitucional en que se decidirá mañana si Turquía continúa como república parlamentaria o entrega todo el poder ejecutivo al presidente, Recep Tayyip Erdogan.

En la consulta se decidirá así el cambio político de mayor calado desde que la moderna República turca fue fundada tras la caída del Imperio Otomano en 1923.

Erdogan, que realiza varios mítines diarios para pedir el "sí", acusa a los partidarios del "no" de alinearse con "terroristas", en referencia tanto a la guerrilla kurda del PKK como a la cofradía de Fethullah Gülen, a la que acusa de instigar el fallido golpe de Estado de julio pasado.

El yerno de Erdogan y ministro de Energía, Berat Albayrak, también ha condenado con duras palabras a quienes "dicen 'no' a una sola bandera", en referencia a la canción de campaña del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la formación izquierdista prokurda, tercera en el Parlamento, que aboga por el "no".

"Si estáis en contra de una sola bandera, ya podéis buscar un agujero donde esconderos. Nuestro ministro del Interior, nuestros soldados y policías os van a encontrar en ese agujero", dijo Albayrak, informa hoy el diario Sabah.

"Les sacaremos los ojos a quienes ponen sus ojos en esta tierra", amenazó, en referencia a las supuestas aspiraciones separatistas de partes de la sociedad kurda.

El AKP y el equipo de Erdogan han desplegado una enorme actividad de campaña durante meses, intensificada en los últimos días, pero las encuestas siguen mostrando un probable resultado muy reñido, sin una ventaja clara para ningún bando.

El vicepresidente del CHP aseguró a Efe que el Gobierno difunde encuestas en las que gana el "sí", pero que, según los sondeos que maneja su formación, el "no" triunfará con el 53 por ciento de las papeletas.

En la carta del CHP, Kiliçdaroglu también pide a cargos y voluntarios del partido mantener la calma tras la victoria del "no", confiando en que se producirá y, sobre todo, no celebrarlo ante oficinas del AKP, porque si se rechaza la reforma constitucional "no habrá ganado un partido sino toda Turquía", asegura.

La campaña electoral concluirá hoy y los primeros colegios electorales abrirán mañana a las 07.00 hora local (04.00 GMT).

Para garantizar la seguridad de la cita electoral habrá desplegados 380.000 policías y gendarmes en todo el país.

Turquía ha sufrido en los pasados meses numerosos atentados, tanto del yihadista Estado Islámico (EI) como del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

La policía turca ha detenido esta semana a dos decenas de simpatizantes del EI por el temor de que pudieran cometer atentados en la jornada del referéndum.