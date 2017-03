Theresa May y Nicola Sturgeon, reducidas a un par de piernas por el Daily Mail

El Daily Mail –periódico nacionalista, euroescéptico, xenófobo y en ocasiones racista– convirtió una reunión políticamente sensible entre las primeras ministras del Reino Unido y Escocia en una especie de duelo de piernas. Entre los temas que trataron Theresa May y Nicola Sturgeon en la reunión en un hotel de Glasgow estaba la intención de Gobierno escocés de convocar un segundo referéndum de independencia. El Daily Mail no estaba muy interesado en ese enfoque.

En la portada de la primera edición, que ya provocó numerosas críticas en Twitter por su evidente sexismo, todo se redujo a una gran foto y un titular que hacía un juego de palabras con sus piernas.

Para la segunda edición, se mantuvo la foto y el titular, pero se añadió que se trataba de un artículo de Sarah Vines, columnista del periódico y esposa del exministro conservador Michael Gove. "No hay duda de que ambas mujeres consideran que sus piernas son su mejor arma en su arsenal físico", escribió Vines.

Vines tuvo una intervención destacada en la crisis tory tras la dimisión de David Cameron cuando se filtraron unos emails suyos a Gove en los que le daba consejos que indicaban que su marido estaba dispuesto a abandonar a su amigo Boris Johnson y presentarse a las primarias, lo que terminó haciendo sin éxito.

La exministra conservadora Nicky Morgan comentó que la portada juzgaba a las dos políticas por sus piernas –no por lo que dijeron en la reunión–, en una demostración de "sexismo inaudito", como se estaba definiendo en Twitter.

Seriously? Our two most senior female politicians are judged for their legs not what they said #appallingsexism https://t.co/18FMUzttlJ — Nicky Morgan (@NickyMorgan01) 27 de marzo de 2017

El líder laborista Jeremy Corbyn también denunció la portada, así como Ed Miliband. Hubo también espacio para la parodia dando la vuelta a la imagen y colocando fotos de políticos, hombres en este caso (Cameron, Corbyn, Michael Gove y Boris Johnson).