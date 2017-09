Así ilustra la prensa internacional las últimas detenciones en Catalunya

La intensa jornada de este miércoles en Catalunya con la detención de 14 personas y 22 registros en el marco de la investigación policial sobre el próximo referéndum del 1-O ha llegado hasta las primeras planas de los principales medios internacionales. Desde distintos puntos de vista, y ya sea con un pequeño ladillo en su portada o dedicándole fotos y titulares destacados y , rotativos británicos, franceses y alemanes han abierto con las detenciones y las protestas que desencadenaron.

El diario francés dedica una de sus fotografías de su portada a las manifestaciones que se produjeron en Barcelona tras las detenciones. La instantánea captura el momento en que una mujer, al lado de un agente de los Mossos d'Esquadra, se tapa la boca con un papel con la frase: "I want to vote".

En Reino Unido, The Times y The Guardian abordan el asunto en portada, con titular destacado en este segundo periódico centrado en las protestas posteriores a la operación policial: "La pugna por el referéndum catalán desata una crisis en España"

The Financial Times, tanto en su edición londinense como en su versión europea, dedica la única fotografía de su portada a las protestas de Barcelona contra los arrestos. "Las detenciones provocan protestas callejeras en Barcelona" es el titular elegido.

En Escocia, el diario independentista escocés The National no deja lugar a la duda. En su portada anima a sus lectores a hacerse fotografías con un póster de la estelada que se encuentra en sus páginas interiores: "¡Muestre hoy su ayuda a Catalunya con The National!; haz una foto de ti mismo sosteniendo el póster de la página central y publícalo usando #ScotsForCatalonia".

Tomorrow @ScotNational Show support for Catalonia with The National! Take a pic of yourself holding our poster, tweet it #ScotsForCatalonia pic.twitter.com/XWYbYNhLi9