La Plataforma de Ayuda a Domicilio denuncia la precarización de un servicio esencial

Madrid, 19 ene (EFE.- La Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio ha denunciado hoy en el Congreso la precariedad con la que desarrollan un servicio esencial para colectivos vulnerables y que piden que sea público para que "España recupere el bienestar social".

Son algunas de las reivindicaciones que las trabajadoras del sector han transmitido a los representantes de Podemos que les han recibido y a los que han comunicado su "hartura" por sentirse "ninguneadas, despreciadas, invisibles y con el cuerpo lleno de dolores", por atender a colectivos necesitados.

En este sentido, la diputada de Podemos, Irene Montero, ha responsabilizado a las "grandes empresas que vienen del mundo de construcción" de precarizar las condiciones laborales de las trabajadoras de este servicio y ha resaltado que "si las mujeres paramos, para el mundo y si los cuidados paran, también".

Ha detallado que las mujeres de este sector, que se encargan de aseos personales, compras, acompañamientos, levantamientos, acostamientos, cambios posturales o limpiezas de hogar, "tienen las espaldas, las manos, los cuerpos destrozados de sostener el mundo".

Una opinión que comparte Mónica, trabajadora social y coordinadora de un servicio de ayuda a domicilio municipal, que ha calificado de histórico el encuentro mantenido hoy por trabajadores de toda España para poner en común sus problemas.

"No existe un convenio único, cada empresa tiene el suyo propio y hay gente que trabaja sin él; no hay una definición del auxiliar de ayuda a domicilio; no sabemos cuánto se cobra en la jubilación ni qué coeficiente se aplica", ha explicado Mónica, mientras destacaba que hasta ahora "hemos sido un colectivo invisible" que hoy "ha empezado a reivindicar sus derechos y que no va a parar hasta que todos los servicios de ayuda a domicilio estén al servicio de todos".

Para ello, ha demandado que sea un servicio público para evitar que empresas privadas lo gestionen y recorten los derechos de las personas dependientes y los sueldos de los trabajadores, "con una disparidad increíble desde los dos euros la hora y con gente disponible 24 horas sin cobrar por ello".

Las profesionales piden que se establezcan un nuevo modelo de cuidado y la profesionalización del sector, que se ha visto dificultada por el concurso en las licitaciones públicas de grandes empresas privadas, provocando el desmantelamiento del sistema público de Servicios de Ayuda a Domicilio y vulnerando los convenios colectivos.

Carmen, otra de las trabajadoras que ha acudido a la cita del Congreso, también ha reclamado formación previa y protocolos de actuación, ya que ha denunciado que "nos lanzan a las casas" y tienen que actuar por instinto, además de sortear todo tipo de barreras arquitectónicas.

"Rajoy está quitándonos todo el bienestar social en este país y hay que salir a la calle para luchar", ha reclamado Carmen, que asegura que el Gobierno tiene "el sistema de ayuda a domicilio colgado con pinzas para hacerlo desaparecer en cualquier momento".