El SUP apoyará la huelga de mujeres del 8 de marzo aunque no pueda secundarla

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) apoyará la huelga de mujeres que está convocada para el próximo 8 de marzo, aunque las agentes no podrán secundarla porque lo tienen prohibido por ley, según ha indicado hoy en Toledo la secretaria general de la organización sindical, Mónica Gracia.

La secretaria general del SUP, que ha asistido la inauguración del IX Congreso Federal del sindicato de Castilla-La Mancha, ha indicado desconoce si alguna agente se va a unir a la huelga y ha recordado que la Policía tiene prohibido por ley el derecho de huelga, aunque ha avanzado que "como sindicato vamos a defender y a apoyar esa huelga".

A preguntas de los periodistas, ha comentado: "Somos responsables de la seguridad de todos los españoles y como veladores de esa seguridad es complicado poder hacer una huelga, creo que todos somos conscientes de lo que supondría que no hubiera policía".

Y ha añadido que "nunca podemos dejar a un ciudadano sin un pilar que es la seguridad, porque sin seguridad no hay derechos y los ciudadanos sin derechos se convertirían en un país que creo que nos gustaría a ninguno".

Gracia ha señalado que en la Policía Nacional los sueldos son iguales y por lo tanto no esa diferencia que existe en la sociedad, y de la que son conscientes, de que las mujeres no tienen los mismos sueldos que los hombres, lo que "no es de justicia".