El arzobispo de Tarragona pide a los sacerdotes ser prudentes con sus opiniones

El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, ha enviado una carta a sus sacerdotes y diáconos en la que les pide que sean "prudentes" en sus opiniones políticas, que "siembren la paz", que sean elementos de "unión y no de desunión" y que no usen "lugares sagrados para cuestiones políticas".

En la carta, Pujol, que también es el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), reconoce que "estamos sufriendo mucho estos días" y que Cataluña vive un momento "importante".

"No sabemos hacia dónde irá todo este proceso", dice el arzobispo, que recomienda "rezar y hacer rezar", que los sacerdotes sean "sembradores de paz" y hagan "hermandad".

Sabedor de que en el seno de la Iglesia catalana conviven los partidarios del derecho a decidir, sobre todo entre las bases y las órdenes religiosas, y los más proclives a mantener el 'stato quo', el arzobispo pide: "No tomemos públicamente posiciones que nos enfrentan".

"No olvidéis que somos pastores de todos los fieles. Nuestras opciones personales, totalmente legítimas si están tomadas en conciencia, no deberían aflorar en estos momentos. Seamos elementos de unión, no de desunión", ruega el prelado.

También pide "no involucrar a la Iglesia, que es madre de todos, ni usemos los lugares sagrados para cuestiones políticas".

"No me gusta ni quiero prohibir lo que se haga en conciencia y bien pensado y dentro de la ley de la Iglesia, pero os pido que seáis prudentes y que consultéis decisiones que pueden afectar a la visión que la gente tiene de la Iglesia. Nosotros no somos propietarios, sino administradores", argumenta Pujol, que concluye haciendo un llamamiento para que "este fin de semana, intensifiquen la oración".

La carta ha sido enviada después de que trascendiese que las iglesias de Vila-rodona y Bellvei fueron escenario improvisado del recuento de votos del pasado 1-O.

El caso de Vila-rodona ha tenido una mayor trascendencia después de que circularan en las redes sociales unas imágenes grabadas en la parroquia de Santa María donde se ve a los feligreses entonando "Virolai", himno dedicado a finales del siglo XIX a la virgen de Montserrat y que con los años se convirtió en símbolo patriótico del nacionalismo catalán, mientras un grupo de voluntarios, ante el altar, contaba síes y noes.

El cura de Vila-rodona, que aparece en el vídeo dirigiendo los cánticos de sus feligreses, es un antiguo sindicalista de Sabadell que se había ordenado sacerdote y que tras enviudar volvió a tomar los hábitos.