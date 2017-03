Las comunidades socialistas no quieren el plan del Gobierno contra el acoso escolar: "Es inviable con esa dotación"

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE no quieren el plan del Gobierno contra el acoso escolar. La consejera aragonesa Mayte Pérez ha dicho en rueda de prensa en representación del resto de responsables de educación socialistas que es una "duplicidad" que "invade las iniciativas que ya tenemos las comunidades" y además es "inviable" de llevar a cabo con la dotación prevista en el borrador que esta tarde discute el ministro con las regiones en la Conferencia Sectorial: cuatro millones de euros.

Los socialistas reprochan al Gobierno que haya diseñado el plan, aún en fase de borrador, "sin contar" con ellos. "Lo que tendría que haber hecho el Ministeiro es una labor de coordinción y no de imposición, y tomar en consideración lo que ya hacemos para hacer una propuesta global con nuestra experiencia. Es lo que le pedimos", ha argumentado Pérez tras calificar de "propuesta de marketing" esta iniciativa, anunciada hace dos años por el Gobierno.

Para las comunidades del PSOE, la inversión prevista para el desarrollo del plan tampoco es suficiente. El borrador, de momento, no hace ningún desglose del coste aproximado de cada medida, pese a que aparece anunciado como incluido en el anexo 3 en unas líneas que luego no se desarrollan por ninguna parte. Solo concreta que la inversión "mínima" será de cuatro millones de euros, de los cuales 1,4 se lo lleva el teléfono y otro millón y medio más el programa de cooperación territorial.

En la segunda Conferencia Sectorial de Educación de la legislatura los consejeros socialistas van a pedir "el aumento de la inversión". "No podemos creernos grandes anuncios de ofertas de empleo si no van acompañados de un aumento presupuestario. Y eso no coincide con el documento que el Gobierno ha enviado a Bruselas. No se puede hacer más o menos", ha recordado la consejera aragonesa, que asegura que pondrán especial énfasis en dar más dotación a "programas de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales que el PP eliminó de sus prioridades y que las comunidades estamos desarrollando de manera unilateral".

Mayte Pérez ha insistido en que "el ejercicio de confianza que estamos mostrando lso socialistas al Ministerio va acompañado de una demanda real de ir derogando aspectos de la Lomce que son letales y maniatan la autonomía de las comunidades". Preguntada por qué aspectos son más urgentes, solo ha concretado que rechazan "la protección descarada que da la Lomce a la escuela concertada" y pedirán la vuelta a la LOE en este punto porque permitía "la convivencia entre las dos redes".

La Conferencia Sectorial de esta tarde también tocará el Pacto por la Educación por el que se trabaja en una subcomisión del Congreso creada a d hoc desde hace varios meses. En relación con este proceso, los consejeros del PSOE tienen dos "irrenunciables" que harán llegar a Méndez de Vigo. Y son la creación de dos grupos de trabajo además del parlamentario: uno que aglutine a las comunidades autónomas y otro que se desarrolle en el seno de los consejos escolares autonómicos y el estatal, los órganos de representación de la comunidad educativa.