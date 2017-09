El congreso de columnistas de León difunde un segundo cartel en el que incluye a cinco mujeres

El II Congreso Capital del Columnismo que se celebrará los días 18, 19 y 20 de octubre en León ha difundido un nuevo cartel en el que sí aparecen mujeres. Lo hace después de días de críticas por el primer avance, colmado por nombres de columnistas masculinos. Esta vez aparecen cinco mujeres: Lucía Méndez, Edurne Uriarte, Karmentxu Marín, Cristina de la Hoz y Elsa González.

En unos días, ha asegurado la organización del evento al hacer públicos los nuevos nombres, se dará a conocer la programación completa. La cita ha sembrado la polémica por el cartel en el que adelantaba 12 nombres de los entre 25 o 27, según los promotores, con los que contará finalmente el congreso, organizado por la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio y que el año pasado se celebró en Valladolid. El torrente de quejas, sobre todo vertidas en redes sociales, se debe a que ninguno de esos primeros columnistas eran mujeres.

El presidente de la Fundación, Guillermo Garabito, ha tuiteado el nuevo cartel diciendo que ahora espera "25.000 disculpas".

Segundo avance del cartel de @Columnismo Ahora espero 25.000 disculpas... En los próximos días se presentará el cartel definitivo. pic.twitter.com/r9MUSx28Qy — Guillermo Garabito (@GuilleGarabito) 27 de septiembre de 2017

Los organizadores se intentaban justificar este martes asegurando que se incluirían algunas: " Nosotros no somos machistas, como se ha dicho, pero no trabajamos con cuotas", contaba el periodista Jorge Francés, uno de los encargados, a eldiario.es. Además aduce ignorancia y asegura que la nula presencia femenina en el avance era un "detalle" del que no fueron conscientes.

11.000 euros del Ayuntamiento de León

El Ayuntamiento de Léon ha acordado con los organizadores una colaboración económica de 11.000 euros en concepto de "patrocinio", según detalla el contrato al que ha tenido acceso eldiario.es. El documento fue aprobado el pasado 2 de junio en la Junta de Gobierno Local.

Los organizadores del evento aseguran que la cifra es "solo una provisión de fondos" y, por su parte, el consistorio –que aparece en el polémico cartel– aduce a que el contrato puede rescindirse. "Hasta el momento no se ha pagado ni un euro" y el Ayuntamiento "se puede echar para atrás en cualquier momento", afirman sus fuentes.