"El 8 no voy al curro, no limpio ni gasto un duro. Sin nosotras para el mundo": Un coro feminista para el 8M

Se reúnen todos los martes desde 2003 para poner melodía y letra a los atropellos de una sociedad machista e injusta. Es el coro feminista de la Fundación Entredós y para la próxima huelga de mujeres del 8 de Marzo han compuesto una canción que resume, en tres minutos, los grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres y, por tanto, la sociedad: brecha salarial, explotación laboral, asunción de los cuidados en casa y en las familias... Combativas, comprometidas y también lúdicas, la canción que han compuesto (con videoclip incluido), roza ya el millar de visionados en Youtube.

"Nosotras cantamos, y así experimentamos y compartimos el poder de la música para remover conciencias, unir corazones y generar energías transformadoras, el contagio de la alegría de hacerlo juntas, la magia de la diversidad y la potencia y la libertad de las mujeres", cuentan desde la Fundación Entredós.

Hacen suya la frase de la feminista Emma Goldman: "Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa".

"Para nosotras la música es un tesoro que pertenece al mundo entero, sin distinción de razas, sexo, condición social… es un tesoro que permanece escondido, muchas veces porque no sabemos siquiera que lo tenemos dentro. Por eso, cuando cantamos nos hacemos un precioso regalo a nosotras mismas y a quien nos escucha", añaden.

Su objetivo es transformar la realidad, denunciar las injusticias y desigualdades, rechazar la violencia y construir otro mundo: "Es algo que nos atañe a hombres y mujeres, y quien vive estos sueños lo hace con lo que está en su mano, cada quien a su manera…".