Un jugador del Levante denuncia que el internacional Iago Aspas le ha llamado "negro de mierda"

El jugador del Levante Jefferson Lerma ha denunciado al término del encuentro entre su equipo y el Celta de Vigo que ha recibido un insulto racista durante el enfrentamiento por parte del delantero internacional español Iago Aspas. "Iago Aspas me ha llamado negro de mierda", ha asegurado Lerma en Bein tras el partido. "Estos actos de racismo no pueden existir".

Como han borrado el vídeo de Jefferson Lerma denunciando lo ocurrido, lo subo por aquí. pic.twitter.com/phdF3iPgsu — Moha Gerehou (@mohagerehou) January 14, 2018

Iago Aspas y su club, el Celta de Vigo, han negado tajantemente que el jugador haya proferido insultos racistas contra el compañero colombiano del Levante.

🚨 @aspas10: "Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye". https://t.co/UTGncg3OlQ — RC Celta (@RCCelta) January 14, 2018

Según varios diarios deportivos, las autoridades de La Liga han anunciado que investigarán lo sucedido a través de la grabación del vídeo en el partido, cuyo árbitro no ha registrado nada en el acta. "Se lo he dicho a árbitro, pero me ha dicho que le tenía hasta los huevos", ha asegurado Lerma.

Los campos de fútbol se han convertido en uno de los centros habituales de la crítica de organizaciones antirracistas. Numerosos jugadores negros han recibido durante décadas abucheos de una minoría desde la grada, insultos de "mono" e incluso lanzamiento de plátanos.