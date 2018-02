Las organizadoras del 8M responden a Tejerina y Cifuentes: "No han entendido bien el concepto de huelga feminista"

Las organizadoras de la huelga feminista del 8 de marzo han asegurado este viernes que las declaraciones de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, demuestran que "no han entendido bien el concepto de huelga feminista".

En una entrevista en la Cadena SER, Justa Montero e Inés Gutiérrez han cargado contra la "huelga a la japonesa" que piensan hacer la ministra y la presidenta de la Comunidad. Una "huelga a la japonesa" que consiste en trabajar más. "Quien dice esto no ha entendido nada y no se ha detenido en leer lo que se plantea", han asegurado.

"Queremos parar, pensar en nosotras y visibilizar el hueco que dejamos en la sociedad", han señalado las promotoras, que han defendido la convocatoria como una "protesta general de las mujeres contra el machismo". Un machismo que "se expresa en todos los ámbitos de la sociedad", desde la cultura hasta el hogar, y que "incumbe a todas las mujeres". "Queremos sacar a a la luz las situaciones de desigualdad que vivimos las mujeres en todos los ámbitos".

"A los que dicen que es elitista, que miren las políticas que están implementando", han respondido Montero y Gutiérrez al documento interno del Partido Popular, adelantado por la Cadena SER. Un documento en el que los populares exponen sus argumentos para oponerse a una huelga que, en su opinión, pretende "romper nuestro modelo de sociedad occidental" y apuesta "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres".

Los populares creen que se trata de una convocatoria "elitista", dicen, porque solo la pueden hacer las personas que tengan empleo e "insolidaria" con "las mujeres autónomas que tienen un negocio y que no pueden cerrar", "con las mujeres que cuidan, en soledad, de mayores y que si ellas no hacen su trabajo nadie lo hará por ellas".

"La del 8 de marzo es una huelga para mujeres en la que queremos que la sociedad sea consciente de la situación de las mujeres y de los huecos que tapamos. Si los hombres se suman se perdería el objetivo", ha señalado Justa Montero, que ha destacado que el rol de los hombres debe ser cubrir los huecos que dejen las mujeres en sus puestos de trabajo, cuidando a los que necesiten ser cuidados y encargándose de las tareas del hogar.

Gutiérrez ha asegurado que "no es una huelga contra los hombres" si no contra "las violencias machistas" y "la brecha salarial" y que buscan "que toda las mujeres se sientan incluidas. "No es una huelga contra los hombres. Queremos denunciar las violencias machistas, la brecha salarial y queremos que todo el mundo se implique".

Sobre la participación de todas las mujeres en la convocatoria, Montero y Gutiérrez han señalado que la huelga no es solo el 8 de marzo, sino que también es importante "todo lo que estamos haciendo estos días". Unos preparativos en los que pueden participar todas las mujeres, independientemente de que asistan o no a la convocatoria.

Además de la ministra de Agricultura y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, y la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, también han rechazado participar en la huelga feminista.