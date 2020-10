Neira (OMS) lamenta la imagen internacional de España por la polémica con Madrid

Madrid, 2 oct (EFE).- La directora de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha lamentado la imagen recogida en los medios internacionales del desencuentro entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, y ha dicho que preferiría ver a España como ejemplo de gestión en los titulares de los periódicos.

Neira respondía así en su intervención en el Nueva Economía Fórum al ser preguntada por el enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno regional madrileño por la aplicación de medidas más restrictivas en esta comunidad para contener el coronavirus.

"No ya como funcionaria de la OMS sino como española tengo que decir que este jueves me desperté con titulares de los periódicos como Le Monde que decía 'Guerra en España entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid'", ha señalado Neira.

La directora de la OMS ha puesto de relieve el hecho de que cualquier periódico internacional abría la víspera con una noticia sobre el desacuerdo entre ambas administraciones, lo que, ha dicho, "no es algo que una querría ver en los periódicos todos los días".

"Preferiría ver que saliera España como ejemplo de gestión", ha señalado Neira, quien ha precisado, no obstante, que no corresponde a la OMS valorar ya que "no tenemos los elementos suficientes para juzgar esas dinámicas internas".