Prisiones confirma brotes de coronavirus en 4 cárceles, todos asintomáticos

Madrid, 27 jul (EFE).- Cuatro cárceles -Puerto de Santa María (Cádiz), Foncalent (Alicante), Alcalá Meco (Madrid) y Algeciras- registran brotes de coronavirus en estos momentos, si bien la inmensa mayoría de los internos contagiados están asintómaticos, por lo que ninguno de ellos ha requerido hospitalización.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de Instituciones Penitenciarias a falta de cerrar los datos definitivos del mes de julio, que se darán a conocer la próxima semana.

Las fuentes aseguran que la situación en las prisiones es reflejo de lo que está ocurriendo con la quinta ola en el exterior de los centros penitenciarios y recuerdan que tanto la población penitenciaria como los funcionarios están prácticamente todos vacunados.

Hay un pequeño número que no ha recibido la vacuna, formado por aquellos que no han querido, al no ser obligatorio, y por los nuevos ingresos, que no son vacunados inmediatamente puesto que la inmunización es competencia de los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Por su parte, CC. OO. ha cifrado en centenares los contagiados y ha asegurado que hay módulos residenciales enteros afectados en los centros penitenciarios de Logroño, Foncalent, Puerto Santa María y Algeciras, entre otros.

En un comunicado, este sindicato ha advertido de que esta nueva expansión del covid-19 en las prisiones "tensiona la sanidad penitenciaria" y ha culpado de ello a la falta de prevención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.