Rivera: "I want to be free, quiero liberarme por llevar la bandera"

Ciudadanos ha celebrado en Málaga su acto más concurrido hasta la fecha, con un discurso que ha pivotado sobre los ejes de lo que llevamos de campaña: regeneración, alerta contra el populismo y la "plaga del sanchismo" y una marcada querencia por hablar del problema territorial, centrada en Catalunya. Para eso viajan a Andalucía sus líderes nacionales que tienen raíces andaluzas. Rivera también ha apuntalado la voluntad de Juan Marín de aspirar a la presidencia siempre que sume lo suficiente con el PP, incluso en el hipotético caso de que los populares obtuviesen más escaños que Ciudadanos.

El discurso de Ciudadanos no se entiende sin el eje nacional. Así como en los mítines de Adelante Andalucía y el PSOE estas cuestiones aparecen de refilón, si es que aparecen, en los de Ciudadanos son parte central. Este domingo, el partido trajo a Málaga a Albert Rivera y a Inés Arrimadas, otra vez. Hubo lleno en la sala, con capacidad para 1.224 personas según la web del hotel, y se habilitó otra con capacidad para otras 420. Según Ciudadanos acudieron más de 2.000 personas.

Rivera centró el tiro en Sánchez, Quim Torra y Pablo Iglesias, pero buscó el efecto rebote. El sanchismo "sólo quiere el poder", dijo: "Esa plaga puede llegar a Andalucía. Sólo hay una cosa peor que 40 años de socialismo, que es otros cuatro con Podemos". "O ganamos en las urnas o Iglesias nos marca la política de impuestos y Torra la política nacional", añadió.

"¿Qué sentido tiene que gobierne un partido que se descompone?"

En la línea que viene siguiendo durante toda su campaña, Ciudadanos se presenta como único partido del cambio, hasta el punto de que anuncian que los socialistas sólo dejarán San Telmo si llega Marín. En Ciudadanos no se contempla, o eso dicen, un gobierno de Moreno con el apoyo de Marín. "¿Qué sentido tiene que gobierne un partido que se descompone?", se preguntó Rivera, a propósito de la posible caída electoral del PP.

A cuento del Brexit, Rivera vinculó a Iglesias con Salvini, Le Pen y Farage: "Es una oportunidad de refundar la UE. El sarampión del populismo está a la vuelta de la esquina; o nos damos cuenta o se cargan la UE". También aprovechó para atizar a Sánchez, de quien dijo que le han colado "un gol en el último minuto". "El Brexit sólo tenía una cosa buena: que España tomaba relevancia en una negociación. Es papel mojado", dijo, aludiendo a la tesis de que el acuerdo no es vinculante, o no es todo lo vinculante que podría ser.

Dice el líder nacional que ellos son los desprejuiciados, la falta de complejos, que representan la rebeldía y hasta se arrancó por Queen. "Me he liberado", dijo. " I want to be free. Quiero liberarme por llevar la bandera, por hablar español. Nos pasamos el día pidiendo perdón. Nos vamos a rebelar cívicamente". La suya es la "rebelión cívica de los moderados", de los que "gritan menos, están todo el día currando y pagan los impuestos".

Minuto de silencio por las asesinadas

En el día contra la violencia de género, Ciudadanos repartió un lazo violeta a la entrada, y Rivera pidió guardar un minuto de silencio por las asesinadas. También se arrogó el mérito de haber tejido el pacto de estado contra la violencia machista, y se comprometió a aplicar todas las medidas que allí se prevén en el caso de que llegue al gobierno de la nación. "Quiero que mi hija viva en un país donde a nadie se le ocurra ponerle la mano encima", dijo.

Antes, Arrimadas había incidido en la línea discursiva de Ciudadanos, que se atribuye el papel de garante de la igualdad entre españoles. "Cuando vengo a Andalucía nunca escucho a nadie que me pida privilegios", dijo Rivera. Arrimadas y Rivera citaron a abuelos, padres, hijos y nietos como los perjudicados de una política de cesiones con el nacionalismo, y avanzaron que Ciudadanos llevará la ley de dependencia a la financiación autonómica si algún día gobierna.

"Tiene que ser un derecho inalienable. Cuando estás enfermo solo falta que tengas que batallar no sólo con la enfermedad sino con la administración pública. Tiene que tener financiación nacional", dijo Rivera, que aseguró que la burocracia en España "es capaz de matar, literalmente", a propósito de las trabas y retrasos para cobrar las ayudas a la dependencia.

"El PSOE es una losa"

Rivera aseguró que Andalucía es "una gran lista de espera", y retomó aquí el mensaje de Arrimadas, que ha acusado al PSOE de ser "una losa para Andalucía". "Todo lo que tenían que darle a Andalucía ya se lo han dado en 40 años. Pero ellos saben que Andalucía sí les puede seguir dando".

En los actos de Ciudadanos, Marín suele quedarse el rol puramente autonómico, pero la supuesta querella que estudian los servicios jurídicos de la Generalitat le ha brindado la oportunidad de entrar en el cuerpo a cuerpo nacional. Marín no sólo no la ha despreciado, sino parece que le haya cogido el gusto. Por cuarto día consecutivo, se refirió a esa querella en términos retadores, y añadió el agravio por el insulto supuestamente recibido de Juanma Moreno, que dijo que había pasado de ser perrito faldero de Díaz a dóberman. "Ni los andaluces ni los votantes del PP se merecen un candidato a la presidencia que insulte a otro candidato".