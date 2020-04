La Junta de Andalucía recibe más de 80 inscripciones en un día en la plataforma de propuestas para luchar contra la pandemia

La nueva plataforma 'PLAnd Covid-19' ha registrado, tan solo 24 horas después de su puesta en marcha, más de 80 iniciativas de entidades innovadoras andaluzas relacionadas con la lucha contra el coronavirus, según ha avanzado el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, durante la videconferencia que ha mantenido con un centenar de responsables de empresas, centros y grupos de investigación, parques científicos y tecnológicos y otras entidades del Sistema Andaluz de I+D+I.

La Plataforma Andaluza para la Recepción, Identificación, Análisis y Transferencia de Capacidades y Soluciones de Innovación para la lucha contra el Covid-19 (PLAnd Covid-19) es una herramienta creada por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) --dependiente de la Consejería de Economía-- para centralizar, recopilar, identificar y analizar posibles tecnologías, capacidades y soluciones innovadoras que den respuesta a las necesidades urgentes originadas por la pandemia en la comunidad.

Según ha manifestado el consejero, "esta herramienta, además de ayudarnos a identificar y ordenar las capacidades innovadoras de nuestra región, nos permitirá poner en contacto oferta con demanda, estrechar vínculos entre iniciativa pública y privada y, con ello, poder ofrecer soluciones al sistema sanitario en un menor tiempo y de una manera más eficaz". Velasco ha recalcado que "ahora más que nunca necesitamos que la sociedad del conocimiento esté al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades", al tiempo que ha agradecido "la enorme solidaridad que supone prestar soluciones para compartir a través de una plataforma de este tipo".

'PLAnd Covid-19' posibilita a la administración pública conocer productos y servicios innovadores que muestren la capacidad tecnológica y productiva del sistema regional de innovación. Además, permite incluir tanto soluciones individuales como colaborativas, y busca convertirse en una herramienta aglutinadora de las soluciones a las necesidades materiales, de servicios y logísticas surgidas a raíz de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

La plataforma permanecerá abierta para seguir centralizando capacidades, experiencias, contactos y redes de logística, de manera que la Agencia Andaluza del Conocimiento pueda poner a disposición del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) lo antes posible los resultados que se vayan obteniendo. No obstante, según ha avanzado el consejero, "no se trata de una herramienta cerrada y ligada únicamente al ámbito sanitario y a esta crisis, sino que la vocación de esta plataforma es persistir en el tiempo y llegar a convertirse en una valiosa red de conocimiento del Sistema de Innovación de Andalucía". "El 'know how' que adquiriremos durante esta crisis nos fortalecerá en el futuro", ha apuntado Velasco.

Así, se organiza en tres fases: la primera de ellas es la detección de capacidades, a través de la que la AAC recepciona tecnologías, productos y servicios de interés en la lucha contra la pandemia. En una segunda fase, técnicos de la Consejería de Salud y Familias y de la Agencia analizan cada oferta para determinar la necesidad que cubre y planificar su fomento y difusión. En la tercera fase se canaliza la oferta hacia los elementos del sistema sanitario correspondientes, asociándola a demandas reales del sistema sanitario para que dicha necesidad pueda quedar cubierta.

Necesidades

Entre las capacidades y soluciones detalladas en la herramienta y a las que urge dar respuesta se incluyen aquellas que impliquen el desarrollo y producción del material y equipamiento de tipo sanitario como mascarillas quirúrgicas (tipo II y IIR), mascarillas protección (FFP2 y FFP3), torundas para toma de muestras con medios de transporte, contenedores de muestras biológicas, monos de protección, kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles; kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), hisopo, gafas de protección, guantes de nitrilo con y sin polvo; batas desechables e impermeables; solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas; dispositivos ventilación mecánica invasiva (VMI); fungibles o consumibles de equipos de VMI; alcoholes sanitarios y clorhexidina, entre otros.

La relación de necesidades recogidas en la plataforma incluye, asimismo, elementos y componentes intermedios para la fabricación de material de tipo sanitario como filtros de mascarillas FFP2, FFP3 y nuevos materiales de tipo sanitario para que sean validados clínicamente por profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y posteriormente homologados por las entidades responsables.

De igual forma, tanto respiradores como elementos y componentes de los mismos y diferentes servicios y sistemas de utilidad para la gestión de la crisis causada por el Covid-19 como plataformas tecnológicas que faciliten la gestión y distribución de materiales, así como la mejora de la logística sanitaria en su conjunto; sistemas para la identificación temprana de necesidades sanitarias y de mejora de los sistemas de información y comunicación; plataformas de videoconsulta para pacientes en seguimiento médico-paciente en el marco actual; y dotación de equipos para habilitar el teletrabajo en radiología, así como pantallas de alta resolución para teleradiología u otras especialidades. Se incluyen, además, equipos físicos que faciliten la actividad logística y de distribución de elementos.