El PP-A aboga por alcanzar "cuanto antes" un pacto de gobierno que "permita poner en pie el futuro de los andaluces"

El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A, Toni Martín, ha abogado este domingo por "ponerse a trabajar cuanto antes" y "no perder el tiempo" para alcanzar "lo antes posible un pacto de gobierno y de estabilidad que permita poner en pie el futuro ilusionante de Andalucía y de los andaluces".

Por ello, le ha pedido al resto de partidos que "abandonen las estrategias políticas" y que "antepongan el interés de los andaluces por encima de todo, porque han sido ellos los que han abierto las puertas para que el cambio llegue a Andalucía".

En rueda de prensa en Sevilla, Martín ha recordado que hace justo una semana que Andalucía "vivió una noche histórica" en la que los andaluces decidieron que "querían un cambio político en la comunidad, apostando por un nuevo gobierno distinto al socialista que durante 40 años no ha sido capaz de sacar a Andalucía de los vagones de cola en indicadores socioeconómicos de España y de Europa".

En este punto, ha aseverado que durante la campaña electoral el PP lanzó una pregunta que, según el popular, ha convertido estas elecciones en "un plebiscito" y que era "si los andaluces querían que todo siga igual o si lo que querían era un cambio".

"En este referéndum ganaron claramente los deseos de cambio y el PP andaluz ha sido y es la única garantía de cambio", ha asegurado, a la vez que ha explicado que los resultados del pasado domingo "recogen que Juanma Moreno será quien presida el gobierno de la Junta por tener más votos y más escaños que el resto de partidos que han apostado por el cambio político".

El popular ha señalado que "puede que haya partidos decepcionados porque no se hayan cumplido sus expectativas", pero ha incidido en que "eso es lo que han votado los andaluces que son los que dan y los que quitan razones" ya que, según ha dicho, "lo demás son estrategias de despacho que no tienen sentido y que no van a ninguna parte".

"Cs puede que no haya visto cumplidas sus expectativas pero eso no se resuelve planteando posibilidades que no tienen razón de ser porque no se apoyan en la voluntad de los andaluces", ha afirmado. "26 diputados son más que 21 y toca respetar esa aritmética que es la que los andaluces han decidido", ha apuntado.

Además, Martín se ha referido a la encuesta publicada este domingo por el diario ABC en la que se refleja que "prácticamente dos tercios de los votantes que el pasado 2 de diciembre votaron al PP, a Cs o a Vox quieren que el presidente de la Junta sea Juanma Moreno".

"Lo quiere la práctica totalidad de votantes del PP y una muy amplia mayoría de Vox e incluso una parte considerable de Cs", ha asegurado Martín, a la vez que ha agregado que "un dato más que relevante es que un 27 por ciento de los andaluces que votaron a Cs quieren que el presidente de la Junta sea Juanma Moreno".

De esta forma, ha subrayado que esta encuesta es "un llamamiento a Rivera, a Marín y a Cs para que dejen de marear la perdiz y oigan lo que están gritando los andaluces para aplicar sensatez y sentido común para que Juanma Moreno sea presidente de la Junta".

"Cs tiene una oportunidad de oro porque en esta campaña ha habido mucho debate con los incumplimientos de palabra de este partido, ya que en 2015 dijo que no iba a apoyar al PSOE", ha indicado.

Por ello, ha insistido en que "ahora deben cumplir con su palabra porque en campaña han dicho que respaldarían al PP si tenían un voto más que ellos y es hora de que demuestren que tienen palabra".

De hecho, ha asegurado que no hacerlo sería "un suicidio para esta formación porque su electorado no permitiría que con su voto se construya una muralla insalvable y que este voto sirviese para lo contrario de lo que se anunció".

"NAUFRAGIO ELECTORAL DEL PSOE"

Asimismo, Martín ha criticado los intentos que "se han visto esta semana por parte del PSOE por aferrarse a la desesperada a un madero en este naufragio electoral, llegando a usar los despachos del Gobierno de España para atacar el cambio que han elegido los andaluces".

"Se entienden los nervios del PSOE que ve hundirse el régimen socialista andaluz y que saben que este naufragio no quedara solo aquí y que el cambio que va a experimentar Andalucía va a tener sus consecuencias en otras comunidades autónomas y en ayuntamientos españoles y andaluces a partir de mayo porque la ilusión que ha despertado la victoria de David sobre Goliat va a llenar Andalucía de alcaldes populares", ha resaltado.

Así, ha destacado que "la ilusión y el cambio de Andalucía han demostrado que no hay murallas insalvables cuando los andaluces dicen que hasta aquí se ha llegado" y ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "use sus despachos para lanzar mensajes contra la voluntad de los andaluces", en lo que ha considerado una "absoluta perdida de respeto a los votantes".

"El PSOE ha convertido a Andalucía en la cuna del desempleo, de la corrupción y del clientelismo y los andaluces han dicho que no a todo eso porque están hartos de la utilización de la comunidad por parte de un partido político", ha criticado Martín.

También ha añadido que el PSOE debe "respetar los resultados de las elecciones del 2D" y que Sánchez "tiene que ir mirando fecha para recibir a Juanma Moreno y buscar también los 4.000 millones de financiación que le falta a Andalucía porque va a ser una de las primeras cosas que el nuevo presidente de la Junta le reclame".

Finalmente, ha afirmado que este lunes empiezan las negociaciones "para construir un nuevo modelo en Andalucía" y ha aseverado que el PP llevará "sus cartas boca arriba con temas como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la creación de 600.000 puestos de trabajo, la eliminación de burocracia inútil, una educación y sanidad dignas y el fin de las listas de espera, entre otros".

"El fondo del asunto son los programas y las propuestas, el debate de los sillones se lo dejamos al PSOE y a Susana Díaz", ha concluido Toni Martín.