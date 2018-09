Adelante Andalucía presenta su lista electoral con 6 números uno de Podemos, 2 de IU y Maíllo y Rodríguez sin colocar

Podemos Andalucía, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza han registrado una candidatura consensuada a las primarias conjuntas de Adelante Andalucía que incluye, por provincias, a seis números uno provisionales en representación de Podemos y otros dos procedentes de IULV-CA.

Se trata de cabezas de lista provisionales porque aún queda por definir por qué provincias concurrirán la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y su homólogo en IULV-CA, Antonio Maíllo, quienes encabezan este equipo como candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, respectivamente, en lo que definen como un "tándem" con el que ambos dirigentes acumulan "un patrimonio político importante, que suma y que es complementario".

Fuentes de este equipo han explicado que ambos dirigentes encabezarán dos de estas listas, pero aún no se sabe cuáles de ellas serán, lo que, en todo caso, conllevará el desplazamiento de quienes ahora figuran en el primer lugar. Estas últimas semanas se barajaba la posibilidad de encabezar Cádiz y Sevilla respectivamente, pero fuentes tanto de IU como de Podemos insisten en que ese punto no está cerrado y que no hacía falta para la votación de las listas.

Según el comunicado difundido este domingo por el equipo de Rodríguez y Maíllo, actualmente figuran seis representantes de Podemos encabezando las listas provinciales de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, frente a las dos que encabezan miembros de IULV-CA, que figuran provisionalmente como números uno concretamente por las provincias de Córdoba y Málaga. Este reparto supone una proporcionalidad en cabeza del 75% frente al 25% que es el mismo que se mantiene en el Parlamento de Andalucía por ambas fuerzas. Aún así, en la conformación de las listas completas IU contempla que, incluso en el peor de los supuestos, mantenga un peso del 35%.

Sin EQUO

Este es el resultado de las negociaciones que han mantenido Podemos e IU en las últimas semanas para consensuar unas candidaturas conjuntas con las que participar en las primarias de 'Adelante Andalucía', marca de la confluencia con la que concurrirán a las próximas elecciones andaluzas junto a otros actores políticos de la comunidad autónoma.

Finalmente, han sido Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza las fuerzas políticas que han registrado una candidatura a las primarias conjuntas de Adelante Andalucía a la que no se ha sumado Equo, que este sábado habló en un comunicado de "falta de pluralidad" en "la configuración de la candidatura principal de Adelante Andalucía", que, a juicio de dicha formación ecologista, "no recoge realmente la diversidad que cabría esperar de una alternativa realmente plural y colectiva".

Por el contrario, desde Podemos, IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza han destacado este domingo en un comunicado que la lista es "fruto del debate entre las cuatro de las organizaciones con la aspiración de alcanzar la máxima pluralidad y conseguir un equipo capaz de llevar a cabo el programa político, proceso al que más tiempo y dedicación está empleando Adelante Andalucía, y disputar el Gobierno de la Junta de Andalucía". De hecho, fuentes de la confluencia aseguran que se le recomendó a EQUO que presentara una lista propia, cosa que no ha ocurrido.

Las listas

Una vez que este pasado sábado expiraba el plazo para la recogida de avales y la inscripción de candidaturas, y expensas de que el día 20 se publiquen las listas definitivas a las primarias una vez que se subsanen los posibles errores; las listas que Podemos e IU han negociado para concurrir juntos a las primarias de 'Adelante Andalucía' incluyen entre sus cabezas de lista provisionales a dos parlamentarios autonómicos de la actual legislatura, ambos de Podemos, como son Carmen Lizárraga --por Granada-- y María García Bueno, en Sevilla, a quienes siguen, respectivamente, Jesús Fernández (IU), y Nacho Molina (Podemos).

En la provincia de Almería, encabeza la lista consensuada Diego Crespo, de Podemos, seguido de la coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate, mientras que en la provincia de Cádiz son dos representantes de Podemos quienes están al frente de la lista; en concreto, la ganadora de las primarias de Podemos Andalucía al Parlamento andaluz, Ángela Aguilera, y el coordinador provincial en Cádiz, José Ignacio García. En tercer lugar figura la diputada autonómica de IULV-CA Inmaculada Nieto.

IU ostenta la primera plaza de la lista de Córdoba, con su responsable provincial de Educación, Ana Naranjo, a quien acompaña en segundo lugar el parlamentario autonómico de Podemos David Moscoso, situación que se repite en Málaga, donde el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, figura en primer lugar, y la responsable de Derechos Sociales del Consejo Ciudadano de Podemos Málaga, Vanessa García, en segundo. En esta lista, el tercer puesto es para el actual parlamentario de Podemos Andalucía Juan Antonio Gil de los Santos.

En la provincia de Huelva, ocupan los primeros puestos María de Gracia González (Podemos) y el coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, mientras que, en Jaén, se sitúan en los primeros puestos el ganador de las primarias de Podemos al Parlamento andaluz en la provincia de Jaén, José Luis Cano, y la actual diputada autonómica de Podemos Mercedes Barranco.

Finalmente, en el caso de Sevilla, los tres primeros puestos provisionales son para representantes de Podemos; en concreto, la parlamentaria María García, el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, y la senadora Maribel Mora. Por detrás de ellos figura el coordinador local de IU en Sevilla, Ismael Sánchez.

Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza

Por otro lado, Izquierda Andalucista suma seis representantes en estas listas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y, sobre todo, Sevilla, con tres, que son Antonio Manuel Vargas, Francisco Garrido y Daniel Baños, aunque ninguno entre los tres primeros puestos de salida.

Primavera Andaluza cuenta con cinco representantes en estas listas, repartidos en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, donde Mar Cambrollé y Pilar Távora forman parte de esa lista. Tampoco ocupan ninguno de los tres puestos de salida.

Primarias para una sola lista

En virtud del reglamento de las primarias de 'Adelante Andalucía', el pasado 10 de septiembre se cerró el censo de las organizaciones políticas, mientras que el censo de todos aquellos que no están inscritos ni en Podemos ni en IU, se ha cerrado este 15 de septiembre, día en que ha terminado la recogida de avales y la inscripción de candidaturas.

A partir de ahora, se abre un plazo de corrección de errores hasta el día 18 que deparará en que el 20 de septiembre se conozcan las listas definitivas a las primarias. Visto lo visto, será una lista única la presentada y sin competencia. Aún así, se mantiene el calendario. Desde ese mismo día, y hasta el 30 de septiembre, se celebrará la campaña y el periodo de votaciones estará abierto del 21 de septiembre al último día del mes, serán telemáticas y presenciales en algunos casos.

Así, el 2 de octubre se conocerán las listas definitivas de la confluencia tras un proceso de primarias que se va a desarrollar de forma paralela a la elaboración del programa con el que Podemos e IULV-CA va a concurrir a las urnas.