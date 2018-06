Susana Díaz "toma nota" de la protesta sanitaria pero denuncia "manipulación por intereses privados"

La entrevista de la presidenta en Canal Sur Televisión tiene lugar 24 horas después de una manifestación masiva en el centro de Sevilla en protesta por los recortes de la sanidad pública. "Entiendo y valoro que ciudadanos se movilicen en la calle para defender la sanidad pública. Pero nadie puede dudar que el 30% del presupuesto de Andalucía va destinado a sanidad, hay 17.000 personas que han pasado de ser eventuales e interinos, mejoramos cada día el sistema, y ahora tendremos la oferta de empleo más grande del país. ¿Es suficiente? No. Pero no comparto que salga gente a hablar mal de la sanidad pública pensando en hacer negocio en la privada. Tomo nota de lo que se puede mejorar, pero estoy vigilante para que no manipulen quienes intentan hacer negocio de la sanidad pública, aquí hay 10.000 millones de euros en juego", advierte.

"El encuentro con Sánchez se va a traducir en resultados"

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha revelado que "en breve" se

reunirá por primera vez con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

en un encuentro en Moncloa del que espera obtener más resultados que

de la reunión que tuvo con su antecesor, Mariano Rajoy. "En la última

conversación con Pedro hace nada, acordamos que la primera reunión que

tengamos debe servir para algo, porque mi encuentro con Rajoy no

sirvió para nada. Eso con Pedro no se va a repetir. Estoy convencida

de que el encuentro de ahora se va a traducir en resultados

concretos", asegura Díaz en Canal Sur Televisión.

La líder de los socialistas andaluces se ha reafirmado en su papel

exigente respecto al Gobierno de la nación, ahora que hay un

presidente del PSOE en Moncloa, y asegura que seguirá reclamando las

deudas pendientes del Estado con Andalucía. "Yo no voy a cambiar. Mi

defensa firme de Andalucía va a ser mi compromiso con los andaluces.

Decir que Andalucía está mal financiada ya no lo niega nadie, hasta la

ex vicepresidenta del Gobierno lo ha dicho. Los presupuestos generales

que acabamos de heredar son un atropello para Andalucía", dice.

La presidenta ha valorado la sintonía que Sánchez ha alcanzado con

Podemos e IU para llegar a la presidencia del Gobierno, pero se ha

mostrado muy escéptica de poder lograr lo mismo en Andalucía. "Aquí

eligieron de socio de bloqueo de Gobierno desde el primer minuto al

PP. Tanto Teresa Rodríguez como Antonio Maíllo han votado y mandado

los mismos mensajes de la derecha. Eso no tiene sentido en la

izquierda. Si no transforma la sociedad, no es útil. Ellos han sido

críticos por llegar a acuerdos con Ciudadanos, pero han sido el perro

del hortelano, ni querían que acordásemos con otros ni querían acordar

con nosotros", avisa.

Sobre el proyecto de confluencia Podemos-IU, Díaz ha advertido de que "ahora tienen lío a nivel nacional con Pablo Iglesias, ellos sabrán". "Habrá que preguntar a los militantes de IU y del PCA por la absorción que van a sufrir. Le corresponde decirlo a su gente", añade.