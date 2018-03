El TSJA declara nulo los presupuestos de 2016 del Ayuntamiento de Cádiz

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que estima íntegramente el recurso presentado por el concejal del PP del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, contra los presupuestos aprobados por el equipo de gobierno, en Junta de Gobierno local, para el año 2016, "con la consiguiente nulidad del acuerdo aprobatorio del presupuesto".

Según la sentencia, recogida por Europa Press, el edil del PP recurría, entre otras cuestiones, la vulneración del principio de equilibrio o nivelación presupuestaria, al contemplar el equipo de gobierno como ingreso la venta por 9,8 millones de un local en la tribuna del Estadio Carranza para uso hotelero.

Por su parte, el equipo de gobierno consideraba que el hecho de presupuestar como ingreso los 9,8 millones de euros procedentes dela enajenación del local de la tribuna del Estadio Ramón de Carranza no suponía irregularidad alguna "y menos aún motivo de anulación delacuerdo objeto de impugnación".

En los fundamentos de derecho, la sentencia recoge que encuentra que el Interventor "advirtió del desequilibrio que se produciría de no enajenarse el inmueble, no habiéndose adoptado medida correctora alguna, una vez se constataron los intentos fallidos de la venta".

En este sentido, añade que "todo ello evidencia un desequilibrio del presupuesto que, por su cuantía económica, afecta a la nivelación en su conjunto".

Según la sala de lo Contencioso Administrativo del TJA, "no se han cumplido las condiciones de nivelación presupuestaria, como expone el Tribunal de Cuentas al incluir estimaciones de ingresos por enajenación de inversiones poco fundamentadas, sin que se estableciera limitación o imposibilidad de gastar por dicho importe", por lo que estima el recurso presentado "con la consiguiente nulidad del acuerdo aprobatorio delpresupuesto".

"Estabilidad" de las cuentas

Al conocer la sentencia, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro (Por Cádiz Sí se Puede), ha asegurado que el fallo "no altera para nada la estabilidad de las cuentas municipales ni del Consistorio gaditano". En una nota, Navarro ha afirmado que "esa estabilidad está garantizada porque no va a repercutir en ningún momento en la gestión diaria y rutinaria de este Ayuntamiento, no va a haber ningún tipo de problema. "Normalidad absoluta, y ya se verá si se recurre o no", ha añadido.

Navarro, tras recordar que "el hotel no se ha vendido", ha asegurado que no ha habido ningún tipo de repercusión negativa en la ciudad, señalando que "los funcionarios cobran antes de final de mes, los proveedores cobran antes que nunca y han visto reducida su deuda".

"Hemos tenido que tapar esa hemorragia financiera que nos regaló el PP y una vez estabilizado el paciente, ya sí podemos dar una visión optimista y un diagnóstico positivo de la situación, y el año 2018 será clave para poder realizar inversiones en la ciudad", ha afirmado Navarro.

Asimismo, el concejal de Economía ha asegurado que el equipo de gobierno "no va a distraerse en las zancadillas del PP y seguirá trabajando para poner en marcha los presupuestos del 2018", que espera que salgan "muy muy pronto".

"Bucrocrática y técnicamente habrá que hacer un trabajo arduo para adaptar la prórroga presupuestaria actual y prorrogar el último presupuesto aprobado, de 2014, porque hay recordar que precisamente el PP no fue capaz de salir del Ayuntamiento con un presupuesto para 2015, pese a disponer de mayoría absoluta", ha afirmado Navarro, que ha añadido que "lo que han conseguido es entorpecer y perjudicar a los vecinos de esta ciudad".

Finalmente, ha criticado el "nuevo intento de boicotear la gestión de este gobierno municipal por parte del PP, con otro capítulo de la judicialización constante de la vida política de unos concejales que han trasladado sus despachos directamente a los juzgados, porque aquí, en este Ayuntamiento, para trabajar por la ciudad nunca se les encuentra".