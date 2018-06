Los rescates en el Estrecho este fin de semana salvan a 830 personas de 38 pateras

Salvamento Marítimo ha trasladado entre este sábado y domingo a las costas andaluzas a unas 830 personas tras ser rescatadas de 38 pateras en las que navegaban tanto por aguas del Estrecho de Gibraltar como por el mar de Alborán.

En concreto, este domingo han arribado a las costas gaditanas un total de 141 migrantes que navegaban en 13 pateras. Un portavoz de Salvamento Marítimo ha explicado a Europa Press que la 'salvamar Atria' rescataba a la primera patera con doce personas sobre las 6,00 horas.

Posteriormente, la misma 'salvamar' rescataba a la segunda patera --con once personas--; a la tercera --con seis ocupantes--; a la cuarta --en la que viajaban once personas--; a la sexta --con diez personas--; a la octava --con doce viajeros--; a la undécima --con doce ocupantes--, y a la duodécima, en la que iban once personas.

Así, la 'Salvamar Arcturus' se encargaba del rescate de la quinta patera --con diez personas--; la séptima --con doce ocupantes--; la novena --con doce inmigrantes--, y la décima, con once.

Además, la 'Salvamar Denébola' ha rescatado a otras once personas de la decimotercera patera del día en aguas del Estrecho. Las embarcaciones de Salvamento Marítimo han regresado en tiempo diferente al puerto de Tarifa, donde han desembarcado a las personas rescatadas.

Por otro lado, Salvamento Marítimo traslada en la tarde de este domingo al puerto pesquero de Almería a total de 49 hombres, que han llegado a la isla de Alborán en una patera, la decimocuarta que llega a costas andaluzas este día.

Por su parte, el portavoz de Cruz Roja de Cádiz, Miguel Domingo, ha precisado a Europa Press que entre todos los rescatados figuran 16 menores de edad.

En la jornada de este pasado sábado, Salvamento Marítimo trasladó a las costas andaluzas a 640 personas rescatadas cuando viajaban a bordo de 24 pateras localizadas durante la jornada en aguas del mar de Alborán o el Estrecho de Gibraltar.

En concreto, en la zona del mar de Alborán fueron 342 las personas rescatadas procedentes de siete pateras, mientras que las restantes 298 fueron sido localizadas cuando viajaban por aguas del Estrecho de Gibraltar en 17 infraembarcaciones.

TRASLADOS AL HOSPITAL

De las 320 personas trasladadas al puerto de Málaga este pasado sábado, nueve han sido atendidas en centros hospitalarios y Cruz Roja ha precisado que se encontraban 17 menores y 50 mujeres --entre ellas seis embarazadas--.

Cabe destacar, además, que Salvamento Marítimo trasladó entre el jueves y viernes a 537 migrantes, entre ellos varios bebés, que viajaban en más de una veintena de pateras tratando de cruzar el Mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar para alcanzar las costas andaluzas. Las personas fueron atendidos a su llegada a los puertos de Almería, Málaga, Motril (Granada) y Tarifa.