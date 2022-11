Dos años de prisión por amenazar e intentar atropellar a una alcaldesa socialista de Almería

Virtudes Pérez ha tenido que esperar cuatro años, pero ha sido ahora cuando la justicia se ha pronunciado y ha condenado al vecino que amenazó y agredió a la alcaldesa de Las Tres Villas (Almería). “La imagen de ver a tu hija debajo del coche y recogerla llena de sangre te deja sin vida”, balbucea casi sin aliento la alcaldesa socialista en una entrevista concedida a elDiario.es Andalucía. Confiesa que no consigue sacarse de la cabeza aquella “noche amarga por muchos ansiolíticos que tome”.

Las Tres Villas es un pueblo muy pequeño y tranquilo de la comarca almeriense Los Filabres-Tabernas, que comprende los núcleos de población de Escúllar, Ocaña y Doña María. La alcaldesa volvía de la tradicional fiesta de las castañas con su hija de 30 años cuando en la puerta de su casa irrumpió un todoterreno “a alta velocidad” ocupando toda la calle estrechísima tan típica del pueblo. “No te da tiempo a pensar, me refugié como pude entre las jardineras de la calle, pero mi hija se llevó la peor parte porque la rueda del vehículo pasó por encima de sus piernas”, expresa Pérez teniendo que hacer una pausa al revivir esos recuerdos de la madrugada del 1 de noviembre de 2018. “Mi hija no se ha quedado bien de la rodilla, tiene que operarse por segunda vez porque se le ha quedado un coágulo de sangre”, relata la edil. “Estos últimos tres años lo he pasado tan terriblemente mal que lo único que quiero después de la sentencia es pasar página”, confiesa la alcaldesa.

Amenazas con bate en mano

Y todo por una acometida de agua que le fue rechazada a este vecino cuando solicitó el servicio. “Él la pidió para que le dieran agua a un bancal abandonado, un secarral, donde no había ni un solo ladrillo puesto y los servicios de la Diputación Provincial de Almería nos dijeron que no era favorable”, explica la alcaldesa del PSOE. La reacción del hombre no fue otra que asaltar el salón de plenos del Ayuntamiento de Las Tres Villas con el papel del comunicado en una mano y un bate en la otra. En presencia de todos los concejales y demás personal administrativo entró “indignado, y con toda la rabia del mundo” vociferó que quien hubiera firmado este papel iba a tener graves consecuencias. “Mi firma estaba ahí”, precisa Virtudes Pérez. Poco más de un año y medio después (a finales de 2018), el vecino llevó a cabo el atentado contra la alcaldesa socialista. “Si es que si yo le hubiera cedido en lo que él quería, me hubieran penalizado y me hubieran inhabilitado por dar una acometida de agua fuera de lugar e ilegal”, expresa Pérez.

La sentencia

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de prisión al agresor. Durante la vista oral, el acusado ha reconocido los hechos y se ha mostrado arrepentido, según ha manifestado ante las preguntas formuladas por la Fiscalía, que ha modificado su escrito final de conclusiones, por el que inicialmente solicitaba cinco años de prisión por un delito de atentado, al introducir las atenuantes de dilaciones indebidas y reconocimiento.

El escrito del Ministerio Público recoge también que el individuo pague una multa de siete meses a razón de 12 euros diarios, la prohibición de comunicarse y permanecer a menos de 300 metros de la primera edil durante cinco años y 91,68 euros de indemnización para la regidora. Además, también ha sido condenado por dos delitos leves de lesiones y debe pagar dos multas de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, el pago de 370,72 euros en indemnización a la hija de la alcaldesa y debe abonar Ayuntamiento de Las Tres Villas 166,83 por los daños ocasionados en unas jardineras.

El mismo vecino ya fue condenado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería por un delito leve de amenazas al haber intentado agredir la alcaldesa y a su madre cuando volvían a su casa tras las fiestas patronales de Ocaña en agosto de 2015, si bien entonces fue absuelto de un delito de atentado por el que se pedían dos años de cárcel.