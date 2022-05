Tom Horsey: “Si fracasas, te levantas y sigues jugando, no todos podemos ser campeones del mundo”

Que el mundo de la empresa es algo complicado no es nuevo, pero tener una visión de ese mundo de algo como Tom Horsey no suele ser algo habitual, y más aún cuando en el auditorio hay estudiantes de Secundaria que pueden tener como referente directo a alguien como él.

Es lo que se ha vivido este miércoles en una nueva jornada del panel de expertos para ‘LR20/30: Ideas para un mundo en transformación’, que organiza el Ayuntamiento de La Rinconada con la colaboración de elDiario.es Andalucía.

Horsey ha participado en un encuentro de debate para poner su experiencia sobre la mesa, y ha recordado a su público, entre otras cosas, que en el mundo de las empresas no hay que tener prisa por triunfar, ni frustrarse por no tener éxito en alguna iniciativa, porque no se trata de ser los primeros, sino de pelear.

Y lo ha escenificado poniendo ejemplos como el del gigante informático Apple, que hoy día copa buena parte del mercado de la telefonía móvil. “Apple saca su iPhone en 2007, y en ese momento Nokia ya tenía copado el mercado. Motorola había sacado el primer móvil mucho tiempo antes. Los ganadores muchas veces no son los primeros”.

Entre Sevilla y Malta

Así que, por encima de fracasos o éxitos, Horsey cree que “en el juego de la vida, que es un juego de ajedrez”, hay que mirar hacia adelante. “Uno de mis fracasos fue una empresa de publicidad móvil en 2006. Hoy en día toda la publicidad es móvil”, ha dicho a los jóvenes estudiantes.

A día de hoy, ha creado 15 empresas y ha invertido en más de 55 Startups. Es cofundador del Crazy4media, de la asociación de startups de Smart Mobility, que cuenta con más de 140 compañías asociadas de Europa, y de la aceleradora y fondo de inversión StartupLabs Spain.

Nacido en Reino Unido, de madre holandesa y padre de raíces ecuatorianas, se vino a Sevilla hace 24 años y tiene su centro de operaciones en Torneo Parque Empresarial. Actualmente, vive entre Sevilla y Malta, tiene 46 años y tres hijos nacidos en la capital andaluza.

Llegó a Sevilla en un año sabático de aprendizaje en busca de un lugar para aprender español. Era la Sevilla de la Expo, donde, en la calle, comenzó a aprender el idioma. “Una noche de Año Nuevo, en Londres, la única que he pasado allí, un amigo de mis hermanos me ofrece un trabajo, tenía condiciones económicas peores que las que yo tenía, pero buscaban a alguien que hablase español, Yo tenía un buen español aprendido en la calle y lo quería mejorar”.

Sin pensarlo, cogió un avión y se plantó en Sevilla, “en una empresa muy pequeñita que quería montar su departamento de publicidad en 1996. Hicimos la primera campaña de publicidad con Cambalache”.

“Las cosas están cambiando”

Tom Horsey tiene una visión periférica de España, de la que se felicita que ha cambiado mucho en los últimos años: “La sensación de España era siesta, sangría y fiesta, pero eso es algo que también está cambiando”, aunque “hay demasiada poca unión entre las fuerzas políticas, mucho conflicto entre los dos lados”.

Analiza también que “hay ciertas zonas de España, Andalucía entre ellas, en las que hay ciertos momentos que haría falta financiación para proyectos”, pero en todo momento lanza un mensaje que quiere que quede grabado: “Si fracasas, te levantas y sigues jugando. No todos podemos ser campeones del mundo”.

Apodado en el sur como el “Michael Robinson de los inversores”, es el ángel con el que quieren trabajar todas las startups andaluzas, nacionales, portuguesas y maltesas.

Como curiosidad, explica que es el único emprendedor de su familia, y anima a no creer en la suerte, “sino en el propio esfuerzo”, y escuchar al mercado para tener una idea clara de por dónde trabajar a diario, en un mundo “que es como la vida misma, porque las empresas nacen y mueren”.

Un marco de debate