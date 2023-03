La provincia del paro recibe a la ministra de Trabajo: “Siempre quiero estar donde hay problemas”

Yolanda Díaz ha intervenido este viernes en Cádiz en un acto donde ha sido recibida con gritos de “presidenta, presidenta”. 'Igualdad y empleo', organizado por Comisiones Obreras (CCOO), ha sido el evento llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras donde se ha querido poner acento en la semana de la igualdad y la importancia del empleo para romper con los desequilibrios en el mercado laboral.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social llegó tarde porque la niebla no le dejó aterrizar en Jerez y tuvo que hacerlo en Málaga. Después bromeó diciendo que “el tren es el medio más seguro”. En el acto intervinieron Unai Sordo, secretario general estatal de CCOO, Nuria López, secretaria general de Andalucía e Inma Ortega, secretaria general de Cádiz.

La provincia del paro esperaba como agua de mayo a la ministra de Trabajo, que tenía una agenda apretada para reunirse con el alcalde de Cádiz y también con diferentes representantes sindicales. Yolanda Díaz sabe que hace mucho que se le espera en tierras gaditanas y se excusaba: “Tenía muchas de venir a Cádiz y al alcalde le he dicho que todavía no he ido a mi ciudad y soy ferrolana. Mi agenda es superlativa y no puedo ir a todas las ciudades. Tenía muchas ganas de estar en Cádiz porque siempre quiero estar donde hay problemas y vengo a escuchar las realidades sociales que conozco muy bien porque he nacido bajo una grúa pórtico, soy hija de los astilleros. Aunque no sea mi competencia porque no soy la ministra de Industria, pero todo lo que pueda hacer por Cádiz y su entorno, van a encontrar mi apoyo”.

Era una mañana de celebraciones porque primero el Gobierno había anunciado la contratación de 1.500 trabajadores en Navantia tanto de Cádiz, como de Cartagena y Ferrol y la ministra destacaba que estaba “muy contenta por esta gran noticia”.

Además, se congratulaba por el acuerdo alcanzado este viernes en el apartado de las pensiones. “De madrugada hemos alcanzado un acuerdo con el PSOE, con el ministro Escrivá, al que quiero dar las gracias, por una negociación que ha sido muy extensa en el tiempo pero que tiene que ver con el sistema público de pensiones. La gran noticia es que por fin tenemos un acuerdo que va a permitir nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país de tal forma que frente a los que están cuestionando el mandado constitucional hoy el Gobierno de España dice que con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país”.

Nuria López: “La ministra debe dar un paso adelante”

“Con las políticas de empleo que se están desplegando, la pasión media de las mujeres en España se incrementó un 34% y ahora la pensión media de jubilación global ha incrementando en nuestro país el 27%, pasando de 1.077 euros a 1.371. Con este acuerdo garantizamos el sistema público y hacemos algo fundamental, que es que corregimos el problema real que no era de gasto público, sino de ingresos públicos. No recortamos, sino ensancharlos. Un acuerdo que permite garantizar que las pensiones mínimas se van a incrementar por encima de las revalorizaciones ordinarias”, ensalzó.

Por todo ello fue aclamada en su llegada al acto, donde Unai Sordo habló de la relevancia de la subida del salario mínimo interprofesional: “Durante décadas se nos ha tratado de convencer de que la igualdad era incompatible con la eficacia y con el crecimiento económico. Las propuestas sindicales que CCOO está siendo capaz de sacar adelante estos años estamos demostrando que la igualdad no sólo es compatible con una mayor cohesión social sino que además es un elemento de impulso y de eficacia económica”.

“Hemos demostrado que subiendo el SMI se favorece la creación de empleo y se reducen las brechas salariales, sobre todo entre mujeres y hombres. Afecta sobre todo a las mujeres que tienen contrato temporal y trabajan en el sector agrario o de servicios. La igualdad es deseable socialmente y eficaz económicamente”.

Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, denunció que “nos encontramos con una losa importante porque las empresas están teniendo una mentalidad arcaica y misógina porque se están negando a subir el salario mínimo interprofesional, a subir los salarios de las categorías más bajas, que están ocupadas en muchos casos por mujeres. Es una actitud machista y patriarcal”.

“La ministra debe dar un paso adelante en algunas reivindicaciones que venimos haciendo. No es posible que tengamos un acuerdo de reforma laboral que es muy importante y que las empresas se sigan descolgando de los convenios colectivos después de luchas importantes sindicales, como en el convenio del metal. Debe haber más inspecciones”, enfatizó.

Inma Ortega, por su parte, quiso poner de relevancia que “cuando hablemos de igualdad, de empleo, de sindicalismo y de feminismo pongamos en el centro neurálgico la importancia que tiene la negociación colectiva y el valor del trabajo para romper con esas discriminaciones. En Cádiz tenemos una brecha salarial de un 26,3 % entre hombres y mujeres. Una provincia que ya tiene brechas salariales importantes de empleo que se agudizan entre las mujeres. El rostro de las mujeres paradas de Cádiz es de mujeres mayores de 45 años”.

Trabajadores esperando a la ministra

A las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras había trabajadores del sector del metal. A pesar de lo vivido en la guerra de 2021, consideran que hay mucho por mejorar: “Necesitamos una reunión con la ministra para explicarle la realidad que vivimos la clase trabajadora en la provincia de Cádiz y los incumplimientos que sufrimos. Denunciamos a las inspecciones de trabajo muchos incumplimientos y luego nos dicen desde Madrid que no tienen recursos”, dice un representante“.

Se vivió un momento de cierta tensión porque no lograron que Unai Sordo los atendiera. “Acaba de pasar Unai Sordo y como indica su apellido, se ha hecho el sordo. Queríamos darle la mano y contarle lo que sufrimos aquí, donde sufrimos mucha precariedad, donde no se cumplen los convenios”. Reclaman que “esta Bahía con un potencial tan grande como tenemos para la construcción naval y aeronáutico y el Gobierno nos tiene que parecemos un gueto. Queremos una carga sostenida y que se cumplan nuestros derechos”

“Yolanda Díaz salió en la Feria de Sevilla presumiendo de que el estatuto de los trabajadores está para cumplirse y, sin embargo, en una empresa pública que debe ser modelo es todo lo contrario se permite la explotación de los trabajadores y ella mira para otro lado”, denunció un trabajador.